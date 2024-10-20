  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Дежурная часть
  4. В горящем доме погибли трое детей: стали известны подробности страшной трагедии в Киреевском районе - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
В горящем доме погибли трое детей: стали известны подробности страшной трагедии в Киреевском районе

В горящем доме погибли трое детей: стали известны подробности страшной трагедии в Киреевском районе

В момент начала пожара родители находились у дома, именно они и вызвали МЧС.

О пожаре в деревне Демидовка Киреевского диспетчеру Центрального пункта пожарной связи стало известно в субботу, 19  октября, в 23.21. На место выдвинулись шесть пожарных расчетов. К тому моменту дом уже полыхал. 

Через 10 минут первые машины были на мест. На борьбу с открытым горением у пожарных ушло больше часа. Пламя удалось потушить только в 00:55.

«Имеются пострадавшие. В результате происшествия сгорела и обрушилась кровля дома, дом выгорел внутри», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области.

За сухой формулировкой скрывается трагедия. Пожар унес жизни трех детей: 8-летней девочки и двух её братьев — 3 и 4 лет. Дети находились в момент возгорания в доме одни. 

Прокуратура опубликовала видео с места трагедии. От дома в 48 кв.м. остались лишь стены:

В пресс-службе прокуратуры сообщили, что семья была благополучной и не состояла на учете как находящаяся в социально опасном положении. Также отмечается, что сгоревший дом не был постоянным местом проживания семьи. 

На данный момент известно, что частный дом имел печное отопление. По информации Myslo, семья приехала в деревню на выходные. Вечером субботы родители уложили детей спать, а сами вышли на приусадебный участок, а после сидели в машине, припаркованной у дома. Именно из машины они и увидели, что дом горит, и вызвали пожарных. 

Следственными органами СК России по Тульской области возбуждено уголовное дело по факту смерти троих детей по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам), ход и результаты расследования которого находятся на контроле в межрайонной прокуратуре.

Сейчас на месте пожара работают следователи:

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
сегодня, в 12:11 +2
Другие статьи по темам
Событие
пожарпогибли трое детейсгорел дом
Место
Тульская областьКиреевский район

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
На Куликовом поле открыли экотропу Русского географического общества
На Куликовом поле открыли экотропу Русского географического общества
За установку главной новогодней елки Тула заплатит 1 млн рублей
За установку главной новогодней елки Тула заплатит 1 млн рублей
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.