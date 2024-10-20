В горящем доме погибли трое детей: стали известны подробности страшной трагедии в Киреевском районе

В момент начала пожара родители находились у дома, именно они и вызвали МЧС.

О пожаре в деревне Демидовка Киреевского диспетчеру Центрального пункта пожарной связи стало известно в субботу, 19 октября, в 23.21. На место выдвинулись шесть пожарных расчетов. К тому моменту дом уже полыхал.

Через 10 минут первые машины были на мест. На борьбу с открытым горением у пожарных ушло больше часа. Пламя удалось потушить только в 00:55.

«Имеются пострадавшие. В результате происшествия сгорела и обрушилась кровля дома, дом выгорел внутри», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области.

За сухой формулировкой скрывается трагедия. Пожар унес жизни трех детей: 8-летней девочки и двух её братьев — 3 и 4 лет. Дети находились в момент возгорания в доме одни.

Прокуратура опубликовала видео с места трагедии. От дома в 48 кв.м. остались лишь стены:

В пресс-службе прокуратуры сообщили, что семья была благополучной и не состояла на учете как находящаяся в социально опасном положении. Также отмечается, что сгоревший дом не был постоянным местом проживания семьи.

На данный момент известно, что частный дом имел печное отопление. По информации Myslo, семья приехала в деревню на выходные. Вечером субботы родители уложили детей спать, а сами вышли на приусадебный участок, а после сидели в машине, припаркованной у дома. Именно из машины они и увидели, что дом горит, и вызвали пожарных.

Следственными органами СК России по Тульской области возбуждено уголовное дело по факту смерти троих детей по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам), ход и результаты расследования которого находятся на контроле в межрайонной прокуратуре.

Сейчас на месте пожара работают следователи: