В Туле Никиту Кащеева арестовали до 28 января по уголовному делу «Ё-ХАУСа»

Фото Алексея Пирязева.

Адвокат Кащеева предложил залог в миллион рублей в качестве гарантии, что подозреваемый не скроется от следствия.

Маркетолога компании «Ё-ХАУС» (ООО «Партнер»), а по неподтвержденной информации — ее коммерческого директора, Никиту Кащеева арестовали до 28 января по делу о мошенничестве. Заседание проходило сегодня, 6 декабря, в Центральном районном суде.

— Я проходил как свидетель, 23 ноября являлся на допрос. У меня проходил обыск в квартире - ничего такого, что указывает на мою вину, не было обнаружено, после этого я последовал к следователю. Если бы я хотел скрыться, то скрылся бы уже давно. На протяжении всего этого времени я находился в Туле и не отказывался от дачи показаний. У меня на иждивении 5 детей, жене будет очень трудно. Прошу избрать меру пресечения в виде домашнего ареста или под залог денежных средств, — отметил Кащеев.

Сторона обвинения заявила, что очевидцы указали на Кащеева как на причастного к совершению преступления:

— Он совместно с Амелиными и другими неустановленными лицами из ООО «Партнер», действуя по предварительному сговору группой лиц, нанес ущерб в 1,1 млн рублей гражданке Уткиной.

Напомним, компания обманула десятки туляков: люди вложили в нее ипотечные миллионы, а дома им так и не построили. А в Коптево под Тулой «Ё-ХАУС» планировал построить коттеджный поселок Чувства (флагманский проект компании) на землях сельхозназначения, но так и не построил.

По информации Myslo, вторым фигурантом, который проходит по делу «Ё-ХАУСа» (ООО «Партнер»), является руководитель кредитного отдела застройщика 43-летняя Юлия А. По некоторым данным, она присутствовала при заключении ипотечных договоров между Сбером и клиентами-«инвесторами», а затем на протяжении полугода переводила им средства для погашения ежемесячных ипотечных платежей. В отношении нее избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В отношении руководства компании «Ё-ХАУС» полиция возбудила уже семь уголовных дел.