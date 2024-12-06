  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Дежурная часть
  4. В Туле Никиту Кащеева арестовали до 28 января по по уголовному делу «Ё-ХАУСа» - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
В Туле Никиту Кащеева арестовали до 28 января по уголовному делу «Ё-ХАУСа»
Фото Алексея Пирязева.

В Туле Никиту Кащеева арестовали до 28 января по уголовному делу «Ё-ХАУСа»

Адвокат Кащеева предложил залог в миллион рублей в качестве гарантии, что подозреваемый не скроется от следствия.

Маркетолога компании «Ё-ХАУС» (ООО «Партнер»), а по неподтвержденной информации — ее коммерческого директора, Никиту Кащеева арестовали до 28 января по делу о мошенничестве. Заседание проходило сегодня, 6 декабря, в Центральном районном суде.

— Я проходил как свидетель, 23 ноября являлся на допрос. У меня проходил обыск в квартире - ничего такого, что указывает на мою вину, не было обнаружено, после этого я последовал к следователю. Если бы я хотел скрыться, то скрылся бы уже давно. На протяжении всего этого времени я находился в Туле и не отказывался от дачи показаний. У меня на иждивении 5 детей, жене будет очень трудно. Прошу избрать меру пресечения в виде домашнего ареста или под залог денежных средств, — отметил Кащеев. 

Сторона обвинения заявила, что очевидцы указали на Кащеева как на причастного к совершению преступления:

— Он совместно с Амелиными и другими неустановленными лицами из ООО «Партнер», действуя по предварительному сговору группой лиц, нанес ущерб в 1,1 млн рублей гражданке Уткиной.

Напомним, компания обманула десятки туляков: люди вложили в нее ипотечные миллионы, а дома им так и не построили. А в Коптево под Тулой «Ё-ХАУС» планировал построить коттеджный поселок Чувства (флагманский проект компании) на землях сельхозназначения, но так и не построил. 

photo_2024-12-06_14-32-11.jpg

По информации Myslo, вторым фигурантом, который проходит по делу «Ё-ХАУСа» (ООО «Партнер»), является руководитель кредитного отдела застройщика 43-летняя Юлия А. По некоторым данным, она присутствовала при заключении ипотечных договоров между Сбером и клиентами-«инвесторами», а затем на протяжении полугода переводила им средства для погашения ежемесячных ипотечных платежей. В отношении нее избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В отношении руководства компании «Ё-ХАУС» полиция возбудила уже семь уголовных дел

Истории о том, как люди платили ипотечные миллионы за пустоту, читайте в сюжете Myslo.

Сюжет: Ё-Хаус: Ипотечные миллионы за фундамент
Стал известен второй фигурант по делу о мошенничестве руководства «Ё-ХАУСа»
Дежурная часть
Стал известен второй фигурант по делу о мошенничестве руководства «Ё-ХАУСа»
вчера, в 18:34, 62 7063 3
В агентствах недвижимости проходят обыски по уголовному делу «Ё-Хауса»
Дежурная часть
В агентствах недвижимости проходят обыски по уголовному делу «Ё-Хауса»
вчера, в 17:37, 16 5365 4
Никита Кащеев задержан по делу «Ё-ХАУСа»: видео
Дежурная часть
Никита Кащеев задержан по делу «Ё-ХАУСа»: видео
вчера, в 11:18, 59 6222 4
Никита Кащеев стал подозреваемым по делу о мошенничестве в компании «Ё-ХАУС»
Дежурная часть
Никита Кащеев стал подозреваемым по делу о мошенничестве в компании «Ё-ХАУС»
4 декабря, в 20:28, 50 6020 6

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
Авторы:
Фотограф:
сегодня, в 15:20 +1
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
Ё-ХаусНикита Кащееварестсуд

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
На ул. Демонстрации спешащий водитель BMW нарушил ПДД
На ул. Демонстрации спешащий водитель BMW нарушил ПДД
Россельхознадзор нашел кишечную палочку в твороге и сметане из Тульской области
Россельхознадзор нашел кишечную палочку в твороге и сметане из Тульской области
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.