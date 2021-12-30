Утраты года: кого Тула потеряла в 2021 году

Детский хирург Евгений Котик

7 января на 71-м году жизни скоропостижно скончался заслуженный врач Российской Федерации, кандидат медицинских наук Евгений Борисович Котик. Евгений Борисович посвятил детской хирургии более 40 лет. С 1975 года работал детским хирургом, затем заведующим хирургическим отделением Тульской областной детской больницы. Евгения Борисовича отличали ответственность, внимательность к пациентам и высокий профессионализм. Его чуткие руки спасли жизни тысячам маленьких туляков.

Заслуженный учитель РФ Александр Лейтин

8 января на 91-м году жизни скончался заслуженный учитель Российской Федерации, ветеран Великой Отечественной войны, коренной туляк Лейтин Александр Юрьевич. Александр Юрьевич в годы войны вместе с мамой и сестрой оказался в эвакуации, где, как и тысячи его сверстников, вносил трудовой вклад в Великую Победу.

Много лет Александр Юрьевич отдал воспитанию подрастающего поколения, работая учителем музыки в средней школе № 19 (сейчас — Центр образования № 32). Организованный им детский хор — неизменный лауреат вокальных конкурсов, неоднократно выступал в концертном зале города по приглашению Иосифа Михайловского. К опыту талантливого тульского педагога проявлял живой интерес Дмитрий Кабалевский.

За большие достижения в педагогической и общественной деятельности 28 ноября 1991 года указом Президента РСФСР Александр Юрьевич был удостоен почетного звания «Заслуженный учитель Российской Федерации». Руководители и коллеги ценили Александра Юрьевича за его деловые качества и умение добиваться поставленных целей. Ученики любили и уважали своего учителя.

Актер ТЮЗа Петр Зырянов

10 января умер актер Тульского театра юного зрителя Петр Борисович Зырянов. Причиной смерти, по предварительной информации, стало осложнение после воспаления легких. Петр Зырянов работал в ТЮЗе с 1983 по 1997 гг., после чего уходил и вернулся в театр снова в 2015 году. Послужной список актера насчитывает более пятидесяти ролей.

25 января ему должно было исполниться 65 лет.

Генерал-майор Владимир Аксенов

19 января в Туле скончался генерал-майор органов госбезопасности Владимир Иванович Аксенов. Владимир Иванович похоронен на Аллее Славы первого городского кладбища Тулы.

Аксенов родился в августе 1940 года в р. п. Исса Пензенской области. Окончил среднюю школу, педагогический институт в Туле. Работал учителем в школе № 56 Тулы. Проходил срочную службу в Советской Армии.

В органах госбезопасности с 1966 г. Работал в УКГБ по Тульской области. Службу начал в должности оперуполномоченного аппарата уполномоченного (с 1967 г. — районного отдела) УКГБ по Киреевскому району, затем в самом УКГБ. В 1981—1983 гг. находился в командировке в Афганистане, был руководителем оперативных групп КГБ в провинциях Кунар и Кундуз. С января 1984 г. — начальником 3-го отдела (по МВД) УКГБ по Тульской области. Затем занимал следующие должности: заместитель начальника УКГБ по Тульской области, начальник УКГБ по Новгородской области, начальник УКГБ по Тульской области (ноябрь — декабрь 1991 г.), начальник межрегионального учебного центра Банка России. С 2004 года — на пенсии.

Награды: нагрудный знак «Почетный сотрудник госбезопасности».

Почетный машиностроитель России Виктор Кузнецов

Виктор Кузнецов скончался 6 февраля на 81-м году жизни. Он родился перед войной в деревне Ишутино Тульской области, с юности работал на комбайне — помогал отцу. В годы его армейской службы произошло историческое событие, участником которого он стал: вместе с сослуживцами на пароходе отправился на Кубу во время Карибского кризиса отстаивать интересы Родины. Демобилизовавшись из армии, он пошел работать на завод «Штамп» им. Б. Л. Ванникова учеником слесаря. И всю жизнь посвятил оборонной промышленности, пройдя путь до заместителя директора по качеству. За 57 лет работы на одном предприятии он получил множество наград и благодарностей, в том числе звания «Почетный машиностроитель России», «Ветеран труда», «Отличник качества Министерства машиностроения»; удостоен многочисленных медалей.

Заместитель генерального директора ТПЗ Александр Саакян

Александр Суренович скоропостижно скончался 2 апреля 2021 года на 56-м году жизни. Александр Саакян пришел на завод в 2016 году и за время работы показал себя как мудрый, справедливый и неравнодушный к чужим проблемам человек, грамотный руководитель, пользовавшийся заслуженным авторитетом и уважением. До работы на АО «ТПЗ» большую часть жизни он посвятил служению Родине в структурах органов внутренних дел, уйдя в отставку с поста заместителя начальника УМВД России по Тульской области. За время работы в должности заместителя генерального директора АО «ТПЗ» Александр Суренович внес значительный вклад в развитие предприятия, благодаря его усилиям многократно возрос объем поставок продукции завода силовым структурам РФ.

Александр Суренович был доброжелательным и чутким к коллегам человеком, для него всегда были важны семейные ценности, он с большим вниманием и заботой относился как к проблемам своих близких, так и личным проблемам коллег.

Полковник милиции Владимир Чупрыгин

Владимир Федорович скончался 17 апреля на 76-м году жизни. Владимир Федорович Чупрыгин начал свой путь в ОВД СССР в 1970 году. Стоял у истоков создания первого высшего юридического учебного заведения в городе оружейников — Высшей школы милиции, а затем и Тульского факультета Московского юридического института МВД.

В течение нескольких лет он являлся заместителем начальника института и начальником кафедры тактико-специальной, боевой и физической подготовки.

Директор краеведческого музея Алексина Владимир Ефремов

Директор МБУК «Алексинский художественно-краеведческий музей» Владимир Константинович Ефремов ушел из жизни 25 июня.

Благодаря его усилиям, профессиональным качествам и организаторскому таланту Алексинский художественно-краеведческий музей стал одним из лучших в регионе.

Известный волейболист Владимир Щадилов

3 июля в Туле на 86-м году жизни скончался известный спортсмен, тренер и арбитр, основатель волейбольной династии Владимир Николаевич Щадилов. Много лет он сам выступал на соревнованиях различного уровня в качестве игрока, а затем был одним из лучших волейбольных судей на территории СНГ. Его супруга, Раиса Сергеевна, защищала цвета Тульской области в лучших женских волейбольных коллективах Советского Союза. Сын Владимир и его жена Ирина многие годы играли в различных командах Суперлиги. Волейбольную династию продолжает внук Владимира Николаевича Леонид.

Владимир Щадилов похоронен на центральном кладбище Тулы.

Ветеран Великой Отечественной войны Алексей Мосин

8 июля на 99-м году жизни скончался ветеран Великой Отечественной войны и органов внутренних дел Алексей Иванович Мосин. Когда началась Великая Отечественная война, Алексей ушел на фронт добровольцем из полковой школы, где готовили командиров минометных расчетов. Участвовал в боевых действиях командиром отделения дивизионной разведки.

Первое боевое крещение прошел при форсировании Днепра. С боями освобождал правобережную Украину, был ранен в ночном бою в тылу врага при выполнении важного задания. Шесть месяцев провел в госпитале, был демобилизован по ранению.

Послевоенные годы он посвятил юриспруденции и работе в органах МВД и прокуратуре. На пенсию ушел с должности прокурора по надзору за следствием и дознанием органов внутренних дел Тульской области.

Алексей Иванович активно занимался общественной деятельностью. Восемь раз избирался депутатом районных cоветов, 18 лет на общественных началах исполнял функции председателя профсоюзного комитета Тулоблпотребсоюза, более сорока лет являлся членом Всероссийского общества «Знание». Мосин занимал должность заместителя председателя Тульского областного комитета ветеранов войны и военной службы, заместителя председателя Совета ветеранов Советского района г. Тулы.

Его трудовой стаж составил 62 года. С выходом на пенсию он проводил работу по патриотическому воспитанию подрастающего поколения, правовому просвещению населения, плодотворно сотрудничал с периодическими изданиями области.

Алексей Иванович Мосин имел 22 государственные награды, среди которых орден Отечественной войны II степени, орден Славы III степени, знак «Заслуженный юрист РФ», почетный знак ветерана, медали «За доблестный труд», «За Победу над Германией», «За освобождение Украины». Был удостоен звания «Почетный гражданин города-героя Тулы».

Ветеран войны и почетный гражданин Тулы Борис Цудиков

14 июля ушел из жизни ветеран Вооруженных Сил, полковник в отставке, участник Великой Отечественной войны, почетный гражданин города-героя Тулы Борис Миронович Цудиков.

Во время войны участвовал в боях за освобождение Белоруссии, Литвы в Восточной Пруссии. Принимал участие в подготовке самолетов полка «Нормандия — Неман» к боевым вылетам. После войны учился в Хабаровском авиационном училище связи. Окончил Харьковское высшее авиационное инженерное военное училище, проходил службу в ракетных войсках стратегического назначения.

В 1963—1977 гг. преподавал на военной кафедре Тульского политехнического института, участвовал в подготовке специалистов высшей квалификации, многие из которых в дальнейшем возглавляли промышленные предприятия, учебные заведения и административные органы Тулы, области и других регионов.

После увольнения из армии создал в Туле производственную лабораторию для ввода и обслуживания средств вычислительной техники. Работала лаборатория в войсках и на предприятиях Тульской области. Затем она была преобразована в Тульское производственное предприятие «Конус», входившее во Всесоюзное объединение «Конус». Главной задачей предприятия была работа в войсковых частях, эксплуатирующих вычислительную технику в составе различных систем управления.

В 1964 году Борис Цудиков участвовал в испытаниях станка конструктора Л. В. Степанова для пулемета Калашникова в качестве стреляющего. В течение долгих лет занимался пулевой стрельбой, получив звание кандидата мастера спорта СССР, был председателем областной федерации пулевого спорта, активно участвовал в популяризации пулевой стрельбы в области.

Борис Миронович был награжден орденом Отечественной войны II степени, орденом Красной Звезды, двумя медалями «За боевые заслуги», медалями «За взятие Кенигсберга», «За Победу над Германией», «Ветеран Вооруженных сил», «20 лет безупречной службы», был кавалером ордена Почетного Легиона. За выдающиеся заслуги, высокий личный авторитет, многолетний добросовестный труд, большой вклад в социально-экономическое развитие города Тулы и плодотворную общественно значимую деятельность Борису Цудикову было присвоено высокое звание «Почетный гражданин города-героя Тулы».

Руководитель охранного холдинга «БАРС» Алексей Артемов

Алексей Евгеньевич скончался 19 июля на 47-м году жизни.

Алексей Артемов работал в структурах безопасности более 20 лет. Являлся членом КЦ РОСС, членом президиума ФКЦ РОС. С 2001 года возглавлял охранный холдинг «БАРС». Также являлся представителем Тульского региона в координационном совете УФСВНГ России по взаимодействию с охранно-сыскными структурами по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации. Неоднократно был награжден руководством УМВД России, УФСВНГ России, администрацией Тульской области и города Тулы за активное участие в охране общественного порядка и борьбе с преступностью.

Ветеран Великой Отечественной войны Юрий Брагин

Судья в почетной отставке, участник Великой Отечественной войны, ветеран судебной системы Российской Федерации Юрий Дмитриевич Брагин ушел из жизни 20 июля на 97-м году.

Он родился 2 февраля 1925 года в городе Спасске Рязанской области.

В 1942 году по окончании средней школы в составе ополчения Спасска участвовал в ряде боевых операций. В январе 1943 года поступил добровольцем в ряды Красной Армии и был зачислен в Уфимское военное минометно-пулеметное училище.

По окончании училища в марте 1944 года Брагин был направлен командиром стрелкового взвода в состав 881 стрелкового полка 158-й стрелковой Лиозненской дивизии. В период с 1944 года по 1945 год дивизия, ставшая дважды Краснознаменной и награжденная орденом Суворова II степени, принимала участие в боях на Западном и третьем Белорусском фронтах.

За время войны Юрий Дмитриевич прошел путь от командира взвода до командира стрелкового батальона. В январе 1945 года получил тяжелое ранение, День Победы встретил в госпитале. В том же году он поступил в Московский юридический институт. Осенью 1949 года, после окончания института, был избран судьей Тульского областного суда.

В послевоенные годы он стал одним из первых судей Тульской области, имевшим очное высшее юридическое образование.

С 1951 года по 1956 год Юрий Дмитриевич работал в Управлении юстиции. С сентября 1956 года по июль 1986 года Брагин — судья судебной коллегии по гражданским делам Тульского областного суда.

Юрий Дмитриевич награжден орденами Александра Невского, Отечественной войны I степени, Красной Звезды, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги» и другими наградами.

В Туле скончался генерал-майор Евгений Богма

Генерал-майор таможенной службы в отставке, ветеран таможенной службы, Почетный гражданин города-героя Тулы Евгений Иванович Богма умер на 74-м году жизни 11 августа.

Он родился 13 мая 1948 года в городе Орле. В 1972 году окончил Орловский филиал Всесоюзного машиностроительного института. Позднее в 1995 году — Всесоюзный заочный финансово-экономический институт в Туле.

Евгений Иванович Богма стоял у истоков создания Тульской таможни. В 1988 году ему, тогда еще сотруднику Госинспекции по качеству экспортных товаров Минвнешторга, была доверена работа в Туле в качестве уполномоченного Московской центральной таможни.

Евгений Иванович был первым таможенником в нашем регионе. В июле 1991 года был назначен на должность начальника Тульской таможни с момента ее создания. Под его руководством и при непосредственном участии построено и введено в эксплуатацию новое здание Тульской таможни.

С ноября 2005-го по 2007 год Евгений Иванович служил в таможенных органах на весьма ответственном участке — в должности заместителя начальника Северо-Западного таможенного управления по Калининградскому региону.

За время службы в таможенных органах Евгений Иванович был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, нагрудным знаком «Отличник таможенной службы», медалями «За службу в таможенных органах» II и III степеней, «За усердие», именным оружием и др. В 2006 году Евгению Ивановичу Богме присвоено звание «Почетный гражданин города-героя Тулы», — говорится в некрологе.

Основатель легендарного автомузея в селе Черноусово Михаил Красинец

16 августа в Туле на 64-м году жизни скончался Михаил Красинец, незадолго до этого у Михаила Юрьевича был диагностирован коронавирус.

В молодости Михаил Красинец был механиком и гонщиком заводской команды «АЗЛК». Увлекаться коллекционированием советских машин он начал в конце 80-х годов. Когда коллекция стала расширяться, автолюбитель продал свою столичную квартиру, купил участок в Тульской области и перевез туда все машины.

Со временем владения энтузиаста стали настоящим магнитом для всех любителей ретро-автомобилей. Михаил Красинец собрал уникальную коллекцию, насчитывающую более 350 экземпляров.

Известный конструктор-оружейник Вячеслав Подчуфаров

20 августа не стало туляка, российского конструктора вооружений, Вячеслава Ивановича Подчуфарова. Он ушел из жизни в возрасте 79 лет.

Вячеслав Подчуфаров родился 29 июня 1942 года в Щёкино. Окончил Тульский политехнический институт по специальности «Летательные аппараты». С 1965-го по 2009 год работал в НПО «Сплав» в должностях от инженера до заместителя главного конструктора. Ведущий конструктор по снарядам и двигателям реактивных систем залпового огня «Ураган» и «Смерч». Под его руководством проведена модернизация реактивной системы «Град» в части автоматизации боевой машины и создания снарядов с дальностью стрельбы в два раза большей штатной и более эффективными головными частями. Руководил разработкой трёх снарядов повышенной эффективности для системы «ТОС-1». Автор многих изобретений.

Лауреат Ленинской премии (1988), премии Правительства РФ (2004). Награжден орденом Трудового Красного Знамени (1976) и двумя медалями.

Режиссер, артист, продюсер Александр Себякин

Александр Георгиевич ушел из жизни 2 сентября после продолжительной болезни.

Жизнерадостный, остроумный, очень порядочный человек, профессионал своего дела, которому отдал много душевных и физических сил.

В 1990-х Александр Георгиевич был директором концертного агентства «Кураж», и во многом благодаря именно его усилиям в Тулу приезжали звезды первой величины, признанные корифеи сцены: Юрий Башмет, Любовь Казарновская, Дмитрий Коган, группа «Назарет» (Nazareth), Московский театр «Новая Опера», театр Романа Виктюка и многие другие.

А еще Александра Георгиевича наверняка помнят как великолепного ведущего многих значимых культурных мероприятий в Туле. И — самого оптимистичного и доброго Деда Мороза: 10 лет, с 1989-го по 1999 год, он был главным сказочным персонажем новогодних праздников возле Центральной елки Тулы.

Виктор Волков, фигурант дела о взятке бывшему губернатору Тульской области Вячеславу Дудке

Бывший директор областного департамента имущественных и земельных отношений умер 3 сентября на 69-м году жизни.

Виктор Волков скончался из-за болезни. Он похоронен на центральной аллее Смоленского кладбища. В ноябре 2010 года Виктор Волков, будучи в сговоре с губернатором Вячеславом Дудкой, получил через посредника 40 млн рублей от представителя Корпорации «ГРИНН». В 2013 году бывшего губернатора Тульской области Вячеслава Дудку приговорили к 9 годам 6 месяцам колонии строгого режима и штрафу в размере 900 тыс. рублей.

Виктор Волков, сотрудничавший со следствием, был освобожден из-под стражи в зале суда (приговор — 2 года и 6 месяцев засчитали отбытым, так как Волков находился под домашним арестом).

Ветеран Великой Отечественной войны и органов внутренних дел Тульской области Константин Захарян

8 сентября на 99-м году ушел из жизни ветеран Великой Отечественной войны и органов внутренних дел Тульской области Константин Арташесович Захарян.

Константин Захарян принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны в 1944−45 годах, награжден орденом Отечественной войны I степени, медалями «За боевые заслуги» и «За Победу над Германией», работал старшим следователем следственного управления при УВД Тульской области. Он вел активную патриотическую работу, делясь богатым боевым и милицейским опытом с молодыми стражами порядка.

Экс-замминистра внутренней политики Тульской области Александр Лучин

2 октября скончался бывший заместитель министра внутренней политики Тульской области Александр Лучин. По данным тульских СМИ, причиной стал коронавирус.

Александр Лучин родился 16 августа 1976 года. Имел высшее юридическое образование. После окончания службы работал помощником президента в Ассоциации ветеранов антитеррора «Альфа», заместителем генерального директора по юридическим вопросам производственного предприятия.

Затем перешел в правительство Тульской области, занимал пост заместителя министра по внутренней политике и развитию местного самоуправления. Работал журналистом.

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Веденин

Вячеслав Петрович скончался 22 октября в Туле на 81-м году жизни после продолжительной болезни. Вячеслав Веденин был поистине выдающимся человеком, настоящим патриотом, посвятившим всю свою жизнь развитию отечественного спорта.

Двукратный олимпийский чемпион, многократный призер чемпионатов мира — своими яркими победами он прославил свою малую родину и всю страну. Всегда душой болел за свое дело, внес огромный вклад в воспитание нескольких поколений талантливых спортсменов.

Для всех нас Вячеслав Петрович был и остается настоящей легендой лыжного спорта, гордостью Тульской области.

Добрую память о нем мы навсегда сохраним в наших сердцах».

1 октября заслуженный мастер спорта, олимпийский чемпион по лыжным гонкам (1972), четырехкратный чемпион мира и чемпион СССР отпраздновал 80-летний юбилей.

Его жизнь была примером того, как человек может всего добиться сам. Трудом и терпением. Терпением и трудом. Это сейчас Вячеслава Веденина знает весь мир. Но было время, когда он, простой деревенский мальчишка, всего лишь накручивал километры на снежных трассах в центре России, под Тулой, упрямо повторяя: «Я буду первым!».

Директор тульской детской школы искусств № 1 Василий Пантыкин

23 ноября 2021 года в возрасте 69 лет ушёл из жизни Василий Васильевич Пантыкин, заслуженный работник культуры Российской Федерации. Он был одним из успешных руководителей в системе эстетического образования детей Тулы и Тульской области. Педагогический стаж Василия Васильевича составлял почти полвека, из них 37 лет он проработал в должности директора муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств № 1» города.

За свою трудовую деятельность он зарекомендовал себя как грамотный администратор, высокопрофессиональный специалист, владеющий современной методикой преподавания, опытный и авторитетный руководитель, умеющий сплотить вокруг себя коллектив, создать в нем деловую, творческую атмосферу.

Под его руководством детская школа искусств № 1 вошла в число лучших учреждений дополнительного образования Тульской области и получила статус базовой методической площадки.

Более 20 лет Василий Васильевич руководил Тульским методическим объединением педагогических работников муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей отрасли культуры города Тулы.

Многократный чемпион мира по армрестлингу Владимир Макарищев

19 декабря на 49-м году жизни скончался заслуженный мастер спорта России, пятикратный абсолютный чемпион мира по армрестлингу среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата Владимир Макарищев.

В 1992 году в одной из горячих точек он стал инвалидом, но не сдался и стал усиленно заниматься спортом.

Фотограф и горнолыжник Александр Дудин

22 декабря на 86-м году жизни скончался известный фотограф и один из старейших горнолыжников Тульской области Александр Дудин.

Александр Дудин окончил Донское горнопромышленное училище № 1 и заочное отделение Тульского политехнического института, после чего работал на одном из тульских заводов. Затем Александр Николаевич переехал на остров Шпицберген, где овладел искусством фотографии и всерьез увлекся горными лыжами. В Тульской области он считался одним из основателей горнолыжного движения.

Кроме этого, Александр Дудин являлся лауреатом международных, всероссийских, межрегиональных и областных фотовыставок.

Почётный шахтёр Анатолий Сахаров

28 декабря в Алексине в возрасте 90 лет умер бывший бригадир проходческой бригады шахты «Воргашорская» Анатолий Сахаров. Анатолий Михайлович родился 4 января в 1931 года в деревне Княгинино, ныне Новомосковского района Тульской области. Проходил службу в Советской Армии. С 1955 года работал проходчиком на предприятиях комбината «Тулауголь». В 1958 году приехал в Воркуту, где начал свой трудовой путь проходчиком на шахте № 5, а позднее стал её бригадиром, после чего бригада стала передовой.

В 1975 году бригаду Сахарова в полном составе перевели на шахту «Воргашорская», где масштабы работы были намного больше. Работали на самом горячем участке — нарезали выемочные поля для добытчиков, которые первые в истории Печорского угольного бассейна добыли за год 1 млн тонн угля.

Бригада Сахарова всегда была первой, установив в 1979 году рекорд Печорского угольного бассейна по проходке горных выработок. Уже в 1980 году все семь добычных участков шахты работали в годовом режиме 500 и более тонн.

В том же году Указом Президиума Верховного Совета СССР «за выдающиеся достижения в труде, большой личный вклад в досрочное освоение проектных показателей и выполнение Социалистических обязательств по сверхплановой добыче угля в текущей Пятилетке» Сахарову было присвоено звание Героя Социалистического Труда.

За трудовые заслуги перед страной Анатолий Михайлович также был награжден двумя орденами Ленина, орденом «Дружбы Народов», знаками «Шахтёрская слава» трех степеней, удостоен званий «Почетный шахтёр», «Заслуженный шахтёр РСФСР».

Бывший первый заместитель губернатора Тульской области Юрий Андрианов

28 декабря на 72-м году жизни скончался Юрий Михайлович Андрианов — советский и российский офицер, политический деятель, долгое время возглавлявший правительство Тульской области и занимавший должность первого заместителя губернатора Тульской области.

Юрий Михайлович родился 18 октября 1950 года в д. Андриановке Мучкапского района Тамбовской области. Окончил Харьковское гвардейское высшее танковое командное училище и Военную академию бронетанковых войск по специальности «инженер по эксплуатации бронетанковой техники и автомобилей».

Более 20 лет посвятил службе в армии, прошел путь от курсанта до командира танкового батальона и впоследствии — до старшего офицера Генерального штаба Вооруженных Сил СССР.

С 1992 по 1995 гг. Юрий Михайлович работал первым заместителем руководителя ГВК «Спецвнештехника», ГК «Росвооружение».

Затем с 1995 по 2011 гг. занимал различные руководящие должности в государственных и коммерческих структурах.

В сентябре 2011 года Юрий Михайлович был назначен на должность первого заместителя губернатора Тульской области, а через год, в октябре 2012-го, — на должность первого заместителя губернатора Тульской области — председателя регионального правительства. На этом посту он проработал вплоть до октября 2018 года.

За свой богатый трудовой путь Юрий Михайлович Андрианов внес весомый вклад в обеспечение обороноспособности нашей страны и защиту ее национальных интересов. Способствовал укреплению позиций российской оборонной промышленности и комплексному развитию Тульской области.

За самоотверженную службу и многолетнюю добросовестную и эффективную работу Юрий Михайлович был удостоен ордена Красной Звезды, ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени, ордена Александра Невского, ордена Дружбы, медали «За отличие в воинской службе» I степени, медали «За доблесть» II степени, Почетной грамоты Правительства Российской Федерации, золотой медали «За особый вклад в развитие Тульской области» и других высоких государственных и региональных наград.

Юрий Андрианов похоронен на Троекуровском кладбище в Москве.