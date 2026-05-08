Объем сбережений жителей Тульской области на банковских депозитах и счетах (без учёта эскроу) достиг 482,8 млрд рублей к началу апреля 2026 года. Это на 18,8% больше, чем годом ранее. Основную часть накоплений туляки держат в рублях.

В настоящее время жители региона ориентированы на сберегательную модель поведения. Многие отдают предпочтение долгосрочным вкладам, чтобы зафиксировать выгодную доходность на длительный срок. При этом сохраняется и высокий интерес к краткосрочным депозитам — благодаря их ликвидности и повышенной доходности.

Хотя ставки по вкладам снижаются, их текущий уровень всё ещё позволяет защитить сбережения от инфляции. По данным тульского отделения Банка России, в третьей декаде апреля максимальная ставка по рублёвым вкладам в десяти крупнейших банках составляла 13%.