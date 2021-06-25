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В Алексине скоропостижно скончался директор краеведческого музея
Фото: vk.com/aleksin_now.

В Алексине скоропостижно скончался директор краеведческого музея

Соболезнования родным и близким Владимира Ефремова выразил глава администрации Павел Федоров.

В сообщении, опубликованном на сайте администрации райцентра, говорится, что директор МБУК «Алексинский художественно-краеведческий музей» Владимир Константинович Ефремов ушел из жизни 25 июня.

«Это событие стало большой неожиданностью и утратой для наших земляков, всех тех, кто многие годы трудился с этим замечательным, умным и трудолюбивым человеком, внесшим огромный вклад в развитие культуры, музейного дела города и всей Тульской области.

Благодаря его усилиям, профессиональным качествам и организаторскому таланту Алексинский художественно-краеведческий музей стал одним из лучших в регионе. Я знал Владимира Ефремова как талантливого, сильного и жизнерадостного человека, до тонкостей знавшего и любившего свое дело.

Выражаю самые глубокие, самые искренние соболезнования родным и близким, друзьям и коллегам. Память о Владимире Ефремове навсегда сохранится в наших сердцах», – сказал глава администрации Алексина Павел Федоров.

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