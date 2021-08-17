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Скончался основатель легендарного автомузея в селе Черноусово Михаил Красинец
Фото Владимира Малдера

Скончался основатель легендарного автомузея в селе Черноусово Михаил Красинец

Какая судьба ждёт десятки раритетов, стоящих под открытым небом, пока неизвестно.

В Туле на 64-м году жизни скончался Михаил Красинец – основатель знаменитого автомузея под открытым небом, расположенного в селе Черноусово. Некоторое время назад у Михаила Юрьевича был диагностирован коронавирус.

В молодости Михаил Красинец был механиком и гонщиком заводской команды «АЗЛК». Увлекаться коллекционированием советских машин он начал в конце 80-х годов. Когда коллекция стала расширяться, автолюбитель продал свою столичную квартиру, купил участок в Тульской области и перевез туда все машины.

Со временем владения энтузиаста стали настоящим магнитом для всех любителей ретро-автомобилей. Михаил Красинец собрал уникальную коллекцию, насчитывающую более 350 экземпляров. Какая судьба ждёт их после смерти владельца – пока неизвестно.

Редакция Myslo выражает глубокие соболезнования родным и близким Михаила Юрьевича.

 

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17 августа, в 20:00 +14
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