Скончался основатель легендарного автомузея в селе Черноусово Михаил Красинец

Фото Владимира Малдера

Какая судьба ждёт десятки раритетов, стоящих под открытым небом, пока неизвестно.

В Туле на 64-м году жизни скончался Михаил Красинец – основатель знаменитого автомузея под открытым небом, расположенного в селе Черноусово. Некоторое время назад у Михаила Юрьевича был диагностирован коронавирус.

В молодости Михаил Красинец был механиком и гонщиком заводской команды «АЗЛК». Увлекаться коллекционированием советских машин он начал в конце 80-х годов. Когда коллекция стала расширяться, автолюбитель продал свою столичную квартиру, купил участок в Тульской области и перевез туда все машины.

Со временем владения энтузиаста стали настоящим магнитом для всех любителей ретро-автомобилей. Михаил Красинец собрал уникальную коллекцию, насчитывающую более 350 экземпляров. Какая судьба ждёт их после смерти владельца – пока неизвестно.

Редакция Myslo выражает глубокие соболезнования родным и близким Михаила Юрьевича.