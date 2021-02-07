В Туле скончался Почетный машиностроитель России

Виктор Кузнецов скончался 6 февраля на 81 году жизни.

Он родился перед войной в деревне Ишутино Тульской области, с юности работал на комбайне – помогал отцу. В годы его армейской службы произошло историческое событие, участником которого он стал – вместе с сослуживцами на пароходе отправился на Кубу отстаивать интересы Родины.

Демобилизовавшись из армии, он пошел работать на завод «Штамп» им. Б.Л. Ванникова учеником слесаря. И всю жизнь посвятил оборонной промышленности, пройдя путь до заместителя директора по качеству. За 57 лет работы на одном предприятии он получил множество наград и благодарностей, в том числе звание Почетного машиностроителя России, Ветерана Труда, Отличника качества Министерства машиностроения, удостоен многочисленных медалей.

Виктор Иванович всю жизнь был верен одной родине, одному заводу, одной семье. Он был не только примерным работником, но и прекрасным семьянином, верным другом и отзывчивым человеком. Каждый, кто просил о помощи, получал ее. Он заботился о близких и родных и остался в памяти сильным, крепким и молодым мужчиной, жизнерадостным человеком, который очень любил жизнь, свое дело и свою Родину.