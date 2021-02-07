новости
новости
Регистрация
В Туле скончался Почетный машиностроитель России

В Туле скончался Почетный машиностроитель России

Ушел из жизни участник Карибского кризиса Кузнецов Виктор Иванович.

Виктор Кузнецов скончался 6 февраля на 81 году жизни.

Он родился перед войной в деревне Ишутино Тульской области, с юности работал на комбайне – помогал отцу. В годы его армейской службы произошло историческое событие, участником которого он стал – вместе с сослуживцами на пароходе отправился на Кубу отстаивать интересы Родины.

Демобилизовавшись из армии, он пошел работать на завод «Штамп» им. Б.Л. Ванникова учеником слесаря. И всю жизнь посвятил оборонной промышленности, пройдя путь до заместителя директора по качеству. За 57 лет работы на одном предприятии он получил множество наград и благодарностей, в том числе звание Почетного машиностроителя России, Ветерана Труда, Отличника качества Министерства машиностроения, удостоен многочисленных медалей.

Виктор Иванович всю жизнь был верен одной родине, одному заводу, одной семье. Он был не только примерным работником, но и прекрасным семьянином, верным другом и отзывчивым человеком. Каждый, кто просил о помощи, получал ее. Он заботился о близких и родных и остался в памяти сильным, крепким и молодым мужчиной, жизнерадостным человеком, который очень любил жизнь, свое дело и свою Родину.

Instagram аккаунт Myslo.ru. Только хорошие новости!
Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 13:37 +1
Другие статьи по темам
Событие
Почетный машиностроитель России
Люди
Виктор Кузнецов
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

«Тулица» всухую разгромила «Динамо-Метар» из Челябинска
«Тулица» всухую разгромила «Динамо-Метар» из Челябинска
Тулячка сделала ремонт с перепланировкой в квартире, и теперь соседи боятся обрушения дома
Тулячка сделала ремонт с перепланировкой в квартире, и теперь соседи боятся обрушения дома
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2021 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.