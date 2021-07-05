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В Туле скончался известный волейболист Владимир Щадилов

В Туле скончался известный волейболист Владимир Щадилов

Церемония прощания со спортсменом и тренером состоится 6 июля, в 14.30.

В Туле на 86-м году жизни скончался известный спортсмен, тренер и арбитр, основатель волейбольной династии Владимир Николаевич Щадилов. Много лет он сам выступал на соревнованиях различного уровня в качестве игрока, а затем был одним из лучших волейбольных судей на территории СНГ.

Его супруга, Раиса Сергеевна, защищала цвета Тульской области в лучших женских волейбольных коллективах Советского Союза. Сын Владимир и его жена Ирина многие годы играли в различных командах Суперлиги. Волейбольную династию продолжает внук Владимира Николаевича Леонид.

Прощание c Владимиром Щадиловым состоится во вторник, 6 июля, в 14.30 на центральном кладбище Тулы. Редакция Myslo выражает глубокие соболезнования родным и близким Владимира Николаевича.

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