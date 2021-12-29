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Юрия Андрианова похоронят на Троекуровском кладбище
фото: архив MySlo

Юрия Андрианова похоронят на Троекуровском кладбище

Церемония прощания состоится 30 декабря.

Алексей Дюмин и члены областного правительства выразили соболезнования родным и близким Юрия Андрианова:
 
«28 декабря на 72-м году жизни скончался Юрий Михайлович Андрианов — советский и российский офицер, политический деятель, долгое время возглавлявший правительство Тульской области и занимавший должность первого заместителя губернатора Тульской области.
 
Юрий Михайлович родился 18 октября 1950 года в д. Андриановке Мучкапского района Тамбовской области. Окончил Харьковское гвардейское высшее танковое командное училище и Военную академию бронетанковых войск по специальности «инженер по эксплуатации бронетанковой техники и автомобилей».
 
Более 20 лет посвятил службе в армии, прошел путь от курсанта до командира танкового батальона и впоследствии — до старшего офицера Генерального штаба Вооруженных Сил СССР.
 
С 1992 по 1995 гг. Юрий Михайлович работал первым заместителем руководителя ГВК «Спецвнештехника», ГК «Росвооружение».
 
Затем с 1995 по 2011 гг. занимал различные руководящие должности в государственных и коммерческих структурах.
 
В сентябре 2011 года Юрий Михайлович был назначен на должность первого заместителя губернатора Тульской области, а через год, в октябре 2012-го, — на должность первого заместителя губернатора Тульской области — председателя регионального правительства. На этом посту он проработал вплоть до октября 2018 года.
 
За свой богатый трудовой путь Юрий Михайлович Андрианов внес весомый вклад в обеспечение обороноспособности нашей страны и защиту ее национальных интересов. Способствовал укреплению позиций российской оборонной промышленности и комплексному развитию Тульской области.
 
За самоотверженную службу и многолетнюю добросовестную и эффективную работу Юрий Михайлович был удостоен ордена Красной Звезды, ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени, ордена Александра Невского, ордена Дружбы, медали «За отличие в воинской службе» I степени, медали «За доблесть» II степени, Почетной грамоты Правительства Российской Федерации, золотой медали «За особый вклад в развитие Тульской области» и других высоких государственных и региональных наград.
 
Коллеги и товарищи Юрия Михайловича будут помнить его как честного, открытого, принципиального человека, настоящего офицера.
 
Выражаем искренние соболезнования родным и близким Юрия Михайловича.
 
Светлая память о нем навсегда останется в наших сердцах».
 
Церемония прощания состоится 30 декабря на Троекуровском кладбище в Москве в 13:00.
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