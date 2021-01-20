В Туле скончался генерал-майор Владимир Аксенов

Он умер на 81-м году жизни.

19 января в Туле скончался генерал-майор органов Госбезопасности Владимир Иванович Аксенов. Прощание с ним состоится 22 января в 12.00 в Свято-Никольском храме на ул. Революции, 6-б.

Владимира Ивановича похоронят на Аллее Славы первого городского кладбища Тулы. Погребение состоится в 13.00.

Владимир Иванович Аксенов родился в августе 1940 г. в р.п. Исса Пензенской области. Окончил среднюю школу, педагогический институт в Туле. Работал учителем в школе №56 Тулы. Проходил срочную службу в Советской Армии.

В органах госбезопасности с 1966 г. Работал в УКГБ по Тульской области. Службу начал в должности оперуполномоченного аппарата уполномоченного (с 1967 г. — районного отдела) УКГБ по Киреевскому р-ну, затем в самом УКГБ.

В 1981-1983 гг. находился в командировке в Афганистане, руководитель оперативных групп КГБ в провинциях Кунар и Кундуз. С января 1984 г. — начальник 3-го отдела (по МВД) УКГБ по Тульской области. Затем занимал следующие должности:

заместитель начальника УКГБ по Тульской области,

начальник УКГБ по Новгородской области,

начальник УКГБ по Тульской области (ноябрь — декабрь 1991 г.),

начальник межрегионального учебного центра Банка России.

С 2004 года на пенсии.

Награды: нагрудный знак «Почетный сотрудник госбезопасности».