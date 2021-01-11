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В Туле скончался актер ТЮЗа

В Туле скончался актер ТЮЗа

Петр Зырянов умер на 65-м году жизни.

Вчера, 10 января, умер актер Тульского театра юного зрителя Петр Борисович Зырянов. Причиной смерти, по предварительной информации, стало осложнение после воспаления легких.

Петр Зырянов работал в ТЮЗе с 1983 по 1997 год, после чего уходил и вернулся в театр снова в 2015 году. Послужной список актера насчитывает более пятидесяти ролей.

Коллеги и сотрудники театра выражают соболезнования родственникам и близким Петра Борисовича.

25 января ему должно было исполниться 65 лет. 

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