В Туле скончался актер ТЮЗа

Вчера, 10 января, умер актер Тульского театра юного зрителя Петр Борисович Зырянов. Причиной смерти, по предварительной информации, стало осложнение после воспаления легких.

Петр Зырянов работал в ТЮЗе с 1983 по 1997 год, после чего уходил и вернулся в театр снова в 2015 году. Послужной список актера насчитывает более пятидесяти ролей.

Коллеги и сотрудники театра выражают соболезнования родственникам и близким Петра Борисовича.

25 января ему должно было исполниться 65 лет.