Ушёл из жизни тульский фотограф и горнолыжник Александр Дудин

Ему было 85 лет.

22 декабря на 86-м году жизни скончался известный фотограф и один из старейших горнолыжников Тульской области Александр Дудин.

Александр Дудин окончил Донское горнопромышленное училище № 1 и заочное отделение Тульского политехнического института, после чего работал на одном из тульских заводов. Затем Александр Николаевич переехал на остров Шпицберген, где овладел искусством фотографии и всерьез увлекся горными лыжами. В Тульской области он считался одним из основателей горнолыжного движения.

Кроме этого, Александр Дудин являлся лауреатом международных, всероссийских, межрегиональных и областных фотовыставок.