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Ушёл из жизни тульский фотограф и горнолыжник Александр Дудин

Ушёл из жизни тульский фотограф и горнолыжник Александр Дудин

Ему было 85 лет.

22 декабря на 86-м году жизни скончался известный фотограф и один из старейших горнолыжников Тульской области Александр Дудин.
 
Александр Дудин окончил Донское горнопромышленное училище № 1 и заочное отделение Тульского политехнического института, после чего работал на одном из тульских заводов. Затем Александр Николаевич переехал на остров Шпицберген, где овладел искусством фотографии и всерьез увлекся горными лыжами. В Тульской области он считался одним из основателей горнолыжного движения.
 
 
Кроме этого, Александр Дудин являлся лауреатом международных, всероссийских, межрегиональных и областных фотовыставок.
 
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