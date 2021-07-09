В Туле скончался ветеран Великой Отечественной войны Алексей Мосин

Ему было 98 лет.

8 июля 2021 года на 99-м году жизни скончался ветеран Великой Отечественной войны и органов внутренних дел Алексей Иванович Мосин.

Руководство города и УМВД по Тульской области выражают глубокие соболезнования родным и близким Алексея Ивановича.

...Когда началась Великая Отечественная война, Алексей ушел на фронт добровольцем из полковой школы, где готовили командиров минометных расчетов. Участвовал в боевых действиях командиром отделения дивизионной разведки.

Первое боевое крещение прошел при форсировании Днепра. С боями освобождал правобережную Украину, был ранен в ночном бою в тылу врага при выполнении важного задания. Шесть месяцев провел в госпитале, был демобилизован по ранению.

Послевоенные годы он посвятил юриспруденции и работе в органах МВД и прокуратуре. На пенсию ушел с должности прокурора по надзору за следствием и дознанием органов внутренних дел Тульской области.

Алексей Иванович активно занимался общественной деятельностью. Восемь раз избирался депутатом районных cоветов, 18 лет на общественных началах исполнял функции председателя профсоюзного комитета Тулоблпотребсоюза, более сорока лет являлся членом Всероссийского общества «Знание». Мосин занимал должность заместителя председателя Тульского областного комитета ветеранов войны и военной службы, заместителя председателя Совета ветеранов Советского района г. Тулы.

Алексея Ивановича ценили как грамотного руководителя, компетентного специалиста, профессионала своего дела. Его трудовой стаж составил 62 года. С выходом на пенсию он проводил работу по патриотическому воспитанию подрастающего поколения, правовому просвещению населения, плодотворно сотрудничал с периодическими изданиями области.

Алексей Иванович Мосин имел 22 государственные награды, среди которых орден Отечественной войны II степени, орден Славы III степени, знак «Заслуженный юрист РФ», почетный знак ветерана, медали «За доблестный труд», «За Победу над Германией», «За освобождение Украины». Был удостоен звания «Почетный гражданин города-героя Тулы».