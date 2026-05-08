Вечером 7 мая она состоялась на площади Ленина.

В Туле прошла репетиция парада, посвященного 85-летию обороны Тулы.

Репетиция была прервана сигналом о ракетной опасности, участников попросили покинуть площадь.

В этом году в центре города проходят пешие расчеты. Ранее решено было присвоить им имена героев Тульской оборонительной операции.

По сложившейся традиции в Параде Победы в городе оружейников примут участие военнослужащие 154-го отдельного комендантского Преображенского полка.

В ходе военного парада оркестр представит парадное попурри из песен военных лет. Зрителей ждёт театрализованное представление.

Парад состоится 9 Мая в 10.00.