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В Туле скончался генерал-майор Евгений Богма

В Туле скончался генерал-майор Евгений Богма

Евгений Иванович умер на 74-м году жизни.

Скончался генерал-майор таможенной службы в отставке, ветеран таможенной службы, Почетный гражданин города-героя Тулы Евгений Иванович Богма.

В некрологе говорится:

«Жизненный путь Евгения Ивановича Богмы был неразрывно связан со служением Отечеству. Он родился 13 мая 1948 года в городе Орле. В 1972 году окончил Орловский филиал Всесоюзного машиностроительного института. Позднее в 1995 году — Всесоюзный заочный финансово-экономический институт в городе Туле.

Евгений Иванович Богма стоял у истоков создания Тульской таможни. В 1988 году ему, тогда еще сотруднику Госинспекции по качеству экспортных товаров Минвнешторга, была доверена работа в Туле в качестве уполномоченного Московской центральной таможни.

Евгений Иванович был первым таможенником в нашем регионе. В июле 1991 года был назначен на должность начальника Тульской таможни с момента ее создания. Высокий профессионализм, ответственность, умение выделить главные направления в работе и обеспечить их решение, требовательность к себе и подчиненным позволили Богме на протяжении почти 15 лет успешно руководить Тульской таможней. Под его руководством и при непосредственном участии построено и введено в эксплуатацию новое здание Тульской таможни.

С ноября 2005 по 2007 год Евгений Иванович служил в таможенных органах на весьма ответственном участке — в должности заместителя начальника Северо-Западного таможенного управления по Калининградскому региону.

За время службы в таможенных органах Евгений Иванович был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, нагрудным знаком «Отличник таможенной службы», медалями «За службу в таможенных органах» II и III степеней, «За усердие», именным оружием и др. В 2006 году Евгению Ивановичу Богме присвоено звание «Почетный гражданин города-героя Тулы», — говорится в некрологе.

 
 
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