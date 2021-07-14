Скончался ветеран войны и почетный гражданин Тулы Борис Цудиков

Накануне, 14 июля, из жизни ушел из жизни ветеран Вооруженных Сил, полковник в отставке, участник Великой Отечественной войны, почетный гражданин города-героя Тулы Борис Миронович Цудиков.

Жизненный путь Бориса Мироновича был неразрывно связан со служением Родине. Во время Великой Отечественной войны участвовал в боях за освобождение Белоруссии, Литвы в Восточной Пруссии. Принимал участие в подготовке самолетов полка «Нормандия – Неман» к боевым вылетам.

После войны учился в Хабаровском авиационном училище связи. Окончил Харьковское высшее авиационное инженерное военное училище, проходил службу в ракетных войсках стратегического назначения.

В 1963-1977 гг. преподавал на военной кафедре Тульского политехнического института, участвовал в подготовке специалистов высшей квалификации, многие из которых в дальнейшем возглавляли промышленные предприятия, учебные заведения и административные органы Тулы, Тульской области и других регионов.

После увольнения из армии создал в Туле производственную лабораторию для ввода и обслуживания средств вычислительной техники. Работала лаборатория в войсках и на предприятиях Тульской области. Затем она была преобразована в Тульское производственное предприятие «Конус», входившее во Всесоюзное объединение «Конус». Главной задачей предприятия была работа в войсковых частях, эксплуатирующих вычислительную технику в составе различных систем управления.

В 1964 году Борис Цудиков участвовал в испытаниях станка конструктора Л. В. Степанова для пулемета Калашникова в качестве стреляющего. В течение долгих лет занимался пулевой стрельбой, получив звание кандидата мастера спорта СССР, был председателем областной федерации пулевого спорта, активно участвовал в популяризации пулевой стрельбы в области.

Борис Миронович был награжден орденом Отечественной войны II степени, орденом Красной Звезды, двумя медалями «За боевые заслуги», медалями «За взятие Кенигсберга», «За Победу над Германией», «Ветеран Вооруженных сил», «20 лет безупречной службы», был кавалером ордена Почетного Легиона.

За выдающиеся заслуги, высокий личный авторитет, многолетний добросовестный труд, большой вклад в социально-экономическое развитие города Тулы и плодотворную общественно значимую деятельность Борису Цудикову было присвоено высокое звание «Почетный гражданин города-героя Тулы».

Глава города Тулы Ольга Слюсарева и глава администрации Дмитрий Миляев выразили соболезнования родным и близким ветерана:

«Из жизни ушел человек, сделавший многое на благо Родины. В наших сердцах навсегда останется светлая память о земляке-герое».

Редакция Myslo также выражает соболезнования родным и близким Бориса Цудикова.