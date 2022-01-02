Сотрудники Госавтоинспекции поздравили юных туляков с Новым годом в рейсе Дедморобуса
И напомнили, что соблюдение ПДД – одно из слагаемых счастливого года.
Маленьким пассажирам и их родителям напомнили об обязательном соблюдении Правил дорожного движения, особенно в период каникул. А также дополнительно разъяснили основные правила безопасности зимой, обратили внимание, что в темное время суток нужно носить световозвращающие элементы, а кататься с горок, которые расположены вблизи проезжей части дороги, категорически запрещено.
В завершении встречи сотрудники Госавтоинспекции подарили детям световозвращающие брелоки, браслеты, наклейки, а также каждый ребенок и родитель получили памятку о соблюдении ПДД.
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