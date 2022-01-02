Сотрудники Госавтоинспекции поздравили юных туляков с Новым годом в рейсе Дедморобуса

И напомнили, что соблюдение ПДД – одно из слагаемых счастливого года.

Маленьким пассажирам и их родителям напомнили об обязательном соблюдении Правил дорожного движения, особенно в период каникул. А также дополнительно разъяснили основные правила безопасности зимой, обратили внимание, что в темное время суток нужно носить световозвращающие элементы, а кататься с горок, которые расположены вблизи проезжей части дороги, категорически запрещено.