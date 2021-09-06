В Туле скончался Виктор Волков, фигурант дела о взятке бывшему губернатору Тульской области Вячеславу Дудке

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Бывший директор областного департамента имущественных и земельных отношений умер 3 сентября на 69-м году жизни.

Как стало известно Myslo, Виктор Волков скончался из-за болезни. Он похоронен на центральной аллее Смоленского кладбища.

Напомним, в ноябре 2010 года Виктор Волков, будучи в сговоре с губернатором Вячеславом Дудкой, получил через посредника 40 млн рублей от представителя Корпорации «ГРИНН». В 2013 году бывшего губернатора Тульской области Вячеслава Дудку приговорили к 9 годам 6 месяцам колонии строгого режима и штрафу в размере 900 тыс. рублей.

Виктор Волков, сотрудничавший со следствием, был освобожден из-под стражи в зале суда (приговор – 2 года и 6 месяцев засчитали отбытым, так как Волков находился под домашним арестом).