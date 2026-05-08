Прочел новую книгу, а обсудить не с кем. Знакомо? Вот бы найти сообщество единомышленников! Именно для этого и существуют книжные клубы. Там встречаются не только ради разговоров о хитросплетениях сюжета, но и чтобы сравнивать авторов, смотреть фильмы, слушать музыку и читать вслух. Настоящий уютный мирок для всех, кто любит читать!
«Школа великих книг»
Здесь разбирают преимущественно научные книги из разных областей, которые написали ученые и нобелевские лауреаты. Участники изучают сложные вещи, чтобы применять научные разработки для улучшения собственной жизни.
Руководитель и ведущий клуба — Максим Жуков. Если хотите узнать об этом книжном клубе и вступить в сообщество, нужно связаться с ним.
«Подумать только»
Книжный клуб на базе одноименного книжного магазина в ТИАМе. Ребята читают и обсуждают самые разные книги, часто изучают историю Тулы и области, находя все новые факты о родном крае. Здесь проходят встречи с историками и писателями самых разных жанров.
Изюминка клуба «Подумать только» — участие во встречах и обсуждениях литературного и кинокритика Игоря Манцова.
Адрес клуба: пр-т Ленина, 25-27. Информацию можете посмотреть в соцсетях ТИАМа.
«Голос и музыка»
Литературно-музыкальный клуб, организованный радиоведущими Романом Овсянниковым и Сергеем Градовым. Встречи проходят раз в месяц. Книголюбы собираются, чтобы почитать произведения под блюз, — ну очень атмосферно! Литературный кругозор не ограничен, и участники читают от Паланкина до Чехова, от Гарри Гаррисона до Леонида Филатова.
Базируется «Голос и музыка» в баре «Градов» по адресу: ул. Союзная, 1.
Руководитель клуба — Сергей Градов. Ссылка на соцсети книжного клуба «Голос и музыка» здесь.
«Переплет»
Это не просто книжный клуб, а мини-семья. Здесь участники не только обсуждают прочитанные книги, но и вместе путешествуют, ездят на литературные фестивали, посещают выставки и спектакли, а также активно следят за культурной жизнью города. Что касается чтения, «переплетовцы» выбирают в месяц две книги, которые обсуждают на встрече раз в месяц. Собираются участники в самых разных местах, преимущественно в кофейнях.
Руководитель клуба — Анастасия Блохина. Вся информация о «Переплете» в соцсетях клуба.
«Стива»
Литературный клуб, посвященный изучению творчества великого Льва Толстого. Участники сопоставляют произведения Льва Николаевича с произведениями знаковых зарубежных авторов.
Ведущая клуба — литературовед, кандидат филологических наук и доцент кафедры журналистики ТулГУ Татьяна Богатырева.
Встречи проходят в литературном кафе «Стива» филиала музея-усадьбы «Ясная Поляна» «Л.Н.Т.».
Информация о клубе здесь.
«Букля»
Книжному клубу «Букля» уже исполнилось пять лет, и в нем определились три отдельные группы: две с живыми встречами и одна — в формате онлайн.
Ребята проводят встречи в самых разных кафе, ресторанах и кофейнях Тулы. Каждый месяц участники читают две книги на определенную тему, например: книги французских авторов, нобелевских лауреатов или произведения, названные женским именем. Книги — самых разных жанров — для разнообразия.
В «Букле» сложились традиции: два раза в год проходят масштабные книжные марафоны. Тогда ребята читают в течение месяца нон-стоп от трех до пяти книг. Марафоны тоже тематические, например детективные или классические. Также здесь проводятся встречи с писателями.
А еще ребята из «Букли» летом собираются на пикник. Душевные посиделки на природе — что может быть лучше?
Руководитель клуба — Ксения Шатрова. Все новости «Букли» — в соцсетях.
books & prosecco
Сейчас в книжном клубе 133 участника. Ребята собираются мини-группами — так встречи проходят уютнее. У участников этого клуба необычная система чтения: в один месяц они читают книгу, которую выбирают все вместе, минуя споры; а в другой — каждый выбирает свою, а затем делится впечатлениями. Так у каждого появляется возможность узнать много новых жанров, писателей и самых разнообразных сюжетов. Читают здесь разное: от классики до нон-фикшена. Главный критерий: книга должна заставить задуматься о чем-то важном.
Руководители клуба — Анастасия Сембинова и Юлия Антонова. Все новости книжного клуба books & prosecco в канале.
«Книжный эспрессо»
Книжный клуб на базе Университета Льва Толстого в Туле. Ребята собираются в библиотеке, обсуждают прочитанное — новинки в мире литературы и классику. А еще организаторы записывают интересные ролики, в которых точно можно найти что почитать.
Вся информация про «Книжный эспрессо» здесь.
«Ковчег»
Это книжный клуб Тульской духовной семинарии «Ковчег». Участники встречаются и обсуждают прочитанные книги разных жанров. Руководитель клуба Андрей Угаров отмечает, что здесь всегда рады новым лицам!
Все новости «Ковчега» здесь.
«Профессиональный Дилетант»
Здесь не только читают и обсуждают книги, но и пробуют себя в качестве переводчиков рассказов и стихов с английского языка. Это не единственный клуб для тех, кто читает не только на русском языке, — есть еще «Английский книжный клуб» в Тульской научной библиотеке.
Руководитель клуба — Андрей Угаров. Новости «Профессионального Дилетанта» по ссылке.
Книжные клубы в «Октаве»
«Неочевидно»
Книжный клуб для любителей нон-фикшен-литературы. Он вам придется по душе, если любите разбираться в сложных вопросах науки. Схема работы — «4 сезона»: на 3 месяца объявляется тема и три книги, по книге на месяц. Темы варьируются от месяца к месяцу. Живые встречи проводятся раз в месяц, а могут и чаще, если книга оказывается слишком сложной для изучения.
Куратор клуба — кандидат филологических наук Николай Назаров. Вся информация про «Неочевидно» здесь.
«Наши дни»
Здесь читают и обсуждают тексты, написанные современными русскоязычными и зарубежными авторами. Встречи проходят раз в две недели.
Вся информация про этот книжный клуб здесь.
А еще в «Октаве» два детских книжных клуба: для самых маленьких читателей от 6 до 9 лет и для подростков.
Ну а для тех, кто любит читать, но слишком занят, чтобы ходить на живые встречи, делимся каналом тульской литературной обозревательницы Татьяны Фонаревой. Она соведущая подкаста про зависимости в современной литературе «Книжный сноп». В онлайн-сообществе Татьяны уже больше тысячи книголюбов.
Отметим, что это только часть сообществ книголюбов, которые есть в нашем городе. Делитесь в комментариях клубами, в которых состоите вы!