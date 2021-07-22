В Туле скончался ветеран Великой Отечественной войны Юрий Брагин
Юрий Дмитриевич ушел из жизни 20 июля на 97-м году.
Юрий Дмитриевич Брагин – судья в почетной отставке, участник Великой Отечественной войны, ветеран судебной системы Российской Федерации.
Брагин родился 2 февраля 1925 года в городе Спасске Рязанской области.
В 1942 году по окончании средней школы в составе ополчения Спасска участвовал в ряде боевых операций. В январе 1943 года поступил добровольцем в ряды Красной Армии и был зачислен в Уфимское военное минометно-пулеметное училище.
По окончании училища в марте 1944 года
Брагин был направлен командиром стрелкового взвода в состав 881 стрелкового полка 158-й стрелковой Лиозненской дивизии. В период с 1944 года по 1945 год дивизия, ставшая дважды Краснознаменной и награжденная орденом Суворова II степени, принимала участие в боях на Западном и третьем Белорусском фронтах.
За время войны
Юрий Дмитриевич прошел путь от командира взвода до командира стрелкового батальона. В январе 1945 года получил тяжелое ранение, День Победы встретил в госпитале. После лечения, в августе 1945 года, был уволен в запас по болезни.
В том же году он поступил в Московский юридический институт. Осенью 1949 года, после окончания института,
был избран судьей Тульского областного суда.
В послевоенные годы он стал одним из первых судей Тульской области, имевшим очное высшее юридическое образование.
С 1951 года по 1956 год Юрий Дмитриевич работал в Управлении юстиции. С сентября 1956 года по июль 1986 года
Брагин – судья судебной коллегии по гражданским делам Тульского областного суда.
Коллективы Тульского областного суда и Управления Судебного департамента в Тульской области глубоко скорбят по поводу кончины Юрия Дмитриевича Брагина и выражают свои соболезнования его родным и близким.
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