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В Туле скончался ветеран Великой Отечественной войны Юрий Брагин

В Туле скончался ветеран Великой Отечественной войны Юрий Брагин

Юрий Дмитриевич ушел из жизни 20 июля на 97-м году.

Юрий Дмитриевич Брагин – судья в почетной отставке, участник Великой Отечественной войны, ветеран судебной системы Российской Федерации.
 
Брагин родился 2 февраля 1925 года в городе Спасске Рязанской области.
В 1942 году по окончании средней школы в составе ополчения Спасска участвовал в ряде боевых операций. В январе 1943 года поступил добровольцем в ряды Красной Армии и был зачислен в Уфимское военное минометно-пулеметное училище.
 
По окончании училища в марте 1944 года Брагин был направлен командиром стрелкового взвода в состав 881 стрелкового полка 158-й стрелковой Лиозненской дивизии. В период с 1944 года по 1945 год дивизия, ставшая дважды Краснознаменной и награжденная орденом Суворова II степени, принимала участие в боях на Западном и третьем Белорусском фронтах.
 
За время войны Юрий Дмитриевич прошел путь от командира взвода до командира стрелкового батальона. В январе 1945 года получил тяжелое ранение, День Победы встретил в госпитале. После лечения, в августе 1945 года, был уволен в запас по болезни.
 
В том же году он поступил в Московский юридический институт. Осенью 1949 года, после окончания института, был избран судьей Тульского областного суда.
 
В послевоенные годы он стал одним из первых судей Тульской области, имевшим очное высшее юридическое образование.
 
С 1951 года по 1956 год Юрий Дмитриевич работал в Управлении юстиции. С сентября 1956 года по июль 1986 года Брагин – судья судебной коллегии по гражданским делам Тульского областного суда.
 
Юрий Дмитриевич награжден орденами Александра Невского, Отечественной войны I степени, Красной Звезды, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги» и другими наградами.
 
Коллективы Тульского областного суда и Управления Судебного департамента в Тульской области глубоко скорбят по поводу кончины Юрия Дмитриевича Брагина и выражают свои соболезнования его родным и близким.
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