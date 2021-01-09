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В Туле скончался заслуженный учитель РФ Александр Лейтин

В Туле скончался заслуженный учитель РФ Александр Лейтин

Талантливый педагог много лет работал в средней школе №19.

8 января 2021 года на 91-м году жизни скончался заслуженный учитель Российской Федерации, ветеран Великой Отечественной войны, коренной туляк Лейтин Александр Юрьевич. Это был добросовестный и честный человек, уважаемый гражданин своей страны. 

Детство Александра Юрьевича выпало на годы войны. Ушел на фронт и без вести пропал его отец. Мальчик вместе с мамой и сестрой оказался в эвакуации, где, как и тысячи его сверстников, вносил трудовой вклад в Великую Победу.

Много лет Александр Юрьевич отдал воспитанию подрастающего поколения, работая учителем музыки в средней школе №19 (сейчас - Центр образования №32). Организованный им детский хор, неизменный лауреат вокальных конкурсов, неоднократно выступал в концертном зале города по приглашению Иосифа Михайловского. К опыту талантливого тульского педагога проявлял живой интерес Дмитрий Кабалевский.

За большие достижения в педагогической и общественной деятельности 28 ноября 1991 года указом Президента РСФСР Александр Юрьевич был удостоен почетного звания «Заслуженный учитель Российской Федерации». Руководители и коллеги ценили Александра Юрьевича за его деловые качества и умение добиваться поставленных целей. Ученики любили и уважали своего учителя.

Память о нем навсегда останется в сердцах туляков.

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