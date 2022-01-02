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Статистика по ковиду за сутки: в Тульской области 210 случаев заболевания и 12 смертей

Статистика по ковиду за сутки: в Тульской области 210 случаев заболевания и 12 смертей

Об этом сообщает оперштаб.

В Тульской области за минувшие сутки подтвердились 210 случаев коронавируса, 200 человек выздоровели, 12 скончались.

Всего с начала пандемии ковидом заразились 75 802 жителя региона, 66 967 вылечились, 4286 умерли.

Ситуация в российский регионах за сутки следующая:

Сюжет: Коронавирус
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Статистика по ковиду за сутки: в Тульской области 214 случаев заболевания и 10 смертей
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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 11:28 0
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