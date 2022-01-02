Статистика по ковиду за сутки: в Тульской области 210 случаев заболевания и 12 смертей
Об этом сообщает оперштаб.
В Тульской области за минувшие сутки подтвердились 210 случаев коронавируса, 200 человек выздоровели, 12 скончались.
Всего с начала пандемии ковидом заразились 75 802 жителя региона, 66 967 вылечились, 4286 умерли.
Ситуация в российский регионах за сутки следующая:
вчера, в 11:45, 91 1441 -3
1 января, в 14:29, 28 1897 -2
31 декабря, в 11:44, 57 2010 -4
30 декабря, в 11:54, 3 1776 -2
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