Фото со страницы Александра Лучина в Facebook.

По предварительной информации, от осложнений, вызванных коронавирусом.

Скончался бывший заместитель министра внутренней политики Тульской области Александр Лучин. Об этом написала его жена на странице в Facebook.

По данным тульских СМИ, Лучин скончался от коронавируса. О своей болезни экс-министр писал еще 17 сентября:

Myslo выражает соболезнования родным и близким Александра Лучина.

Александр Лучин родился 16 августа 1976 года. Имел высшее юридическое образование. После окончания службы работал помощником президента в Ассоциации ветеранов антитеррора «Альфа», заместителем генерального директора по юридическим вопросам производственного предприятия.

Затем перешел в правительство Тульской области, занимал пост заместителя министра по внутренней политике и развитию местного самоуправления.

Работал журналистом.