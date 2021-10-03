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Скончался бывший заместитель министра внутренней политики Тульской области Александр Лучин
Фото со страницы Александра Лучина в Facebook.

Скончался бывший заместитель министра внутренней политики Тульской области Александр Лучин

По предварительной информации, от осложнений, вызванных коронавирусом.

Скончался бывший заместитель министра внутренней политики Тульской области Александр Лучин. Об этом написала его жена на странице в Facebook.

По данным тульских СМИ, Лучин скончался от коронавируса. О своей болезни экс-министр писал еще 17 сентября:

Myslo выражает соболезнования родным и близким Александра Лучина.

 

Александр Лучин родился 16 августа 1976 года. Имел высшее юридическое образование. После окончания службы работал помощником президента в Ассоциации ветеранов антитеррора «Альфа», заместителем генерального директора по юридическим вопросам производственного предприятия.

Затем перешел в правительство Тульской области, занимал пост заместителя министра по внутренней политике и развитию местного самоуправления.

Работал журналистом.

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