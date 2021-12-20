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В Туле скончался многократный чемпион мира по армрестлингу Владимир Макарищев

В Туле скончался многократный чемпион мира по армрестлингу Владимир Макарищев

Он умер 19 декабря на 49-м году жизни.

В минувшее воскресенье, 19 декабря, в Туле на 49-м году жизни скончался Заслуженный мастер спорта России, пятикратный абсолютный Чемпион Мира по армрестлингу среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата Владимир Макарищев.

В 1992 году в одной из горячих точек он стал инвалидом, но не сдался и стал усиленно заниматься спортом. Всё спортивное сообщество региона и редакция Myslo выражают искренние соболезнования родным и близким Владимира Макарищева.

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