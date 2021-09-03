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В Туле скончался режиссер, артист, продюсер Александр Себякин

В Туле скончался режиссер, артист, продюсер Александр Себякин

Александр Георгиевич ушел из жизни 2 сентября после продолжительной болезни.

Жизнерадостный, остроумный, очень порядочный человек, профессионал своего дела, которому отдал много душевных и физических сил.

В 1990-х Александр Георгиевич был директором концертного агентства «Кураж», и во многом благодаря именно его усилиям в Тулу приезжали звезды первой величины, признанные корифеи сцены: Юрий Башмет, Любовь Казарновская, Дмитрий Коган, группа «Назарет» (Nazareth), Московский театр «Новая Опера», театр Романа Виктюка и многие другие.

А еще Александра Георгиевича наверняка помнят как великолепного ведущего многих значимых культурных мероприятий в Туле. И — самого оптимистичного и доброго Деда Мороза: 10 лет, с 1989 по 1999 год, он был главным сказочным персонажем новогодних праздников возле Центральной елки Тулы…

Прощание с А. Г. Себякиным состоится в субботу, 4 сентября, в 12.00 по адресу: ул. Октябрьская, 101.

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