В Туле скончался режиссер, артист, продюсер Александр Себякин

Жизнерадостный, остроумный, очень порядочный человек, профессионал своего дела, которому отдал много душевных и физических сил.

В 1990-х Александр Георгиевич был директором концертного агентства «Кураж», и во многом благодаря именно его усилиям в Тулу приезжали звезды первой величины, признанные корифеи сцены: Юрий Башмет, Любовь Казарновская, Дмитрий Коган, группа «Назарет» (Nazareth), Московский театр «Новая Опера», театр Романа Виктюка и многие другие.

А еще Александра Георгиевича наверняка помнят как великолепного ведущего многих значимых культурных мероприятий в Туле. И — самого оптимистичного и доброго Деда Мороза: 10 лет, с 1989 по 1999 год, он был главным сказочным персонажем новогодних праздников возле Центральной елки Тулы…