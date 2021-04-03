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Скончался заместитель генерального директора ТПЗ Александр Саакян

Скончался заместитель генерального директора ТПЗ Александр Саакян

Александр Суренович скоропостижно скончался 2 апреля 2021 года на 56-м году жизни.

Александр Саакян пришел на завод в 2016 году и за время работы показал себя как мудрый, справедливый и неравнодушный к чужим проблемам человек, грамотный руководитель, пользовавшийся заслуженным авторитетом и уважением.

До работы на АО «ТПЗ», большую часть жизни он посвятил служению Родине в структурах органов внутренних дел, уйдя в отставку с поста заместителя начальника УМВД России по Тульской области.

За время работы в должности заместителя генерального директора АО «ТПЗ», Александр Суренович внес значительный вклад в развитие предприятия, благодаря его усилиям многократно возрос объем поставок продукции завода силовым структурам РФ.

Александр Суренович был доброжелательным и чутким к коллегам человеком, для него всегда были важны семейные ценности, он с большим вниманием и заботой относился как к своим близким, так и личным проблемам коллег.

Коллектив Тульского патронного завода разделяет скорбь и горечь утраты и выражает глубокие соболезнования родным, близким, всем кто знал и ценил Александра Суреновича.

Светлая память.

СПРАВКА

Тульский патронный завод, основанный в 1880 году, является одним из мировых производителей патронов стрелкового оружия. В настоящее время АО «ТПЗ» — ведущее предприятие патронной отрасли России, крупнейший поставщик патронов на внутренний и внешние рынки. АО «ТПЗ» является членом ОООР «Союз машиностроителей России».

Боеприпасы тульского производства используются во всех российских силовых ведомствах. Система контроля качества продукции, действующая на предприятии, гарантирует надежность и высокую эффективность выпускаемых изделий. На предприятии ведется расширение ассортимента и повышение характеристик выпускаемых патронов. Предприятие занимается не только производством патронов для стрелкового оружия, но и принимает активное участие в разработке и отработке стрелковых комплексов совместно с известными научно-исследовательскими центрами России, а также выпускает продукцию для охоты и спорта.

 

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 18:02
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