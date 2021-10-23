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В Туле скончался двухкратный олимпийский чемпион Вячеслав Веденин

В Туле скончался двухкратный олимпийский чемпион Вячеслав Веденин

1 октября ему исполнилось 80 лет.

На 81-м году жизни после продолжительной болезни скончался в Туле двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Веденин. Об этом стало известно сегодня.

Губернатор Алексей Дюмин выразил глубокие соболезнования его родным и близким. 

«Вячеслав Петрович был поистине выдающимся человеком,  настоящим патриотом, посвятившим всю свою жизнь развитию отечественного спорта.

Двукратный олимпийский чемпион, многократный призёр чемпионатов мира – своими яркими победами он прославил свою малую родину и всю страну. Всегда душой болел за свое дело, внес огромный вклад в воспитание нескольких поколений талантливых спортсменов.

Для всех нас Вячеслав Петрович был и остается настоящей легендой лыжного спорта, гордостью Тульской области.

Добрую память о нем мы навсегда сохраним в наших сердцах».

1 октября заслуженный мастер спорта, олимпийский чемпион по лыжным гонкам (1972), четырехкратный чемпион мира и чемпион СССР отпраздновал 80-летний юбилей.

Его жизнь была примером того, как человек может всего добиться сам. Трудом и терпением. Терпением и трудом. Это сейчас Вячеслава Веденина знает весь мир. Но было время, когда он, простой деревенский мальчишка, всего лишь накручивал километры на снежных трассах в центре России, под Тулой, упрямо повторяя: «Я буду первым!»

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 12:49 +7
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