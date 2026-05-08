Потеплело, и сразу захотелось окрошки. А значит, пора дегустировать один из главных ингредиентов – колбасу. Докторскую мы уже пробовали, так что в этот раз решили купить молочную.

В обзор попала колбаса пяти торговых марок:

«Папа может»,

«Коровино»,

«Великолукский мясокомбинат»,

«Вязанка»,

«Семь холмов».

«Папа может»

Изготовитель: АО «ОМПК», Московская обл., Ступинский р-н, Ступино.

Цена: 309,99 руб.

Вес: 500 г.

Состав: свинина, стабилизатор белковый (вода питьевая, шкурка свиная, кожа куриная), мясо куриное механической обвалки, вода питьевая, сыворотка молочная сухая, молоко сухое обезжиренное, крахмалы (кукурузный, картофельный), смесь посолочно-нитритная (соль, фиксатор окраски (нитрит натрия)), сахар, регуляторы кислотности (пирофосфаты, трифосфаты, цитраты натрия), загустители (каррагинан, гуровая камедь, конжак, ксантановая камедь), специи, экстранты специй (в т.ч. горчица), антиокислитель (аскорбиновая кислота), усилитель вкуса и аромата (глутамат натрия), ароматизаторы, краситель (карминь).

Аромат в этой колбасе приятный. На вкус пересолена, ощущается много специй. Вкусовые характеристики на самые плохие, но вот за текстуру ставим минус. Колбаса настолько упругая, что кажется почти резиновой. Создается ощущение, что мяса в ней не слишком много.

Победителем нашего обзора эта молочная точно не станет.

Наша оценка: 3,5 из 5 баллов.

«Коровино»

Изготовитель: АО «ОМПК», Московская обл., Ступинский р-н, Ступино.

Цена: 129,90 руб.

Вес: 400 г.

Состав: мясо куриное механической обвалки, белковый стабилизатор (шкурка свиная, вода), вода, свинина, крахмал картофельный, крупа манная, сыворотка сухая молочная, животный белок говяжий, смесь посолочно-нитритная (соль, фиксатор окраски нитрит натрия), чеснок, регуляторы кислотности: пирофосфаты, трифосфаты, ацетаты натрия, цитраты натрия, глюконо-дельта-лактон: стабилизаторы: полифосфаты, каррагинан; загустители: конжак, ксантановая камедь, агар; специи, соль, сахара, горчица, растительная клетчатка, ароматизаторы, антиокислитель изоаскорбат натрия, усилитель вкуса и аромата глутамат натрия, агент желирующий хлорид калия, краситель кармины.

Так-так-так... Производитель тот же, что и у предыдущей, но стоит дешевле. Разгадка в составе: большая часть составляющей это колбасы – куриное мясо. Да еще и механической обвалки. Это отразилось и на вкусе.

Это самый бюджетный вариант, и самый странный по вкусу. Во-первых, это точно не напоминает стандартную молочную колбасу. Во, вторых, текстура очень мягкая и с крупинками (видимо, из-за манной крупы в составе). А еще в колбасе очень ярко выраженные специи и чесное, как будто производители пытались скрыть неприятный вкус.

Это явно не то, что мы ждали от этого продукта. И для окрошки такое точно не подходит.

Наша оценка: 2,5 из 5 баллов.

«Великолукский мясокомбинат»

Изготовитель: ОАО «Великолукский мясокомбинат», Псковская обл., г. Великие Луки.

Цена: 299,99 руб.

Вес: 500 г.

Состав: свинина, говядина, вода питьевая, молоко коровье сухое цельное, меланж яичный, соль, сахар, натуральные пряности (перец черный, перец душистый, орех мускатный), стабилизатор (Е450ili), антиокислитель (аскорбиновая кислота), посолочно-нитритная смесь (соль фиксатор окраски – нитрит натрия).

Наконец-то нормальный состав. Никакой курицы, усилителей вкуса и манной крупы. На вкусе и текстуре это, конечно, отразилось. Колбаса мягкая, но не развиваливается. Она нормально посолена, а еще ощущаются приправы, но тоже без перегибов. Нам понравилось!

Наша оценка: 5 из 5 баллов.

«Вязанка»

Изготовитель: ЗАО «Стародворские колбасы», г. Владимир.

Цена: 299,99 руб.

Вес: 450 г.

Состав: свинина, мясо птицы кусковое, говядина, вода питьевая, мясо цыпленка-бройлера механической обвалки, белковый стабилизатор (шкурка свиная, вода питьевая), молоко коровье сухое, сыворотка молочная сухая, крахмал кукурузный, смесь посолочно-нитритная (соль, фиксатор окраски: нитрит натрия), соль, продукты яичные, белок животный (свиной, говяжий), пшеничная клетчатка, стабилизаторы (пирофосфаты, полифосфаты), регуляторы кислотности (трифосфаты, лактат кальция), виноградный сахар, натуральные пряности и экстракты пряностей, загустители (камеди: рожкового дерева, гуаровая, ксантановая, конжаковая; каррагинан из водорослей Euchema, агар), антиокислитель: аскорбиновая кислота, краситель: кармины.​

Ну состав вы видите. По вкусу «Вязанка» похожа на первую колбасу из обзора. Она тоже довольно плотная, но соли в ней меру, а приправы как будто вообще не ощущаются.

С одной стороны, эта колбаса пресновата, с другой, она кажется из-за этого более натуральной. А еще у нее есть ярко выраженный привкус молока.

Она понравилась нам больше первой, но до победителя не дотягивает.

Наша оценка: 4 из 5 баллов.

«Семь холмов»

Изготовитель: «Заволжский мясокомбинат», Тверская обл., Калининский р-н, п. Заволжский.

Цена: 249,90 руб.

Вес: 400 г.

Состав: свинина, говядина, вода, молоко сухое обезжиренное, меланж яичный сухой, нитритная соль (сол, фиксатор окраски - нитрит натрия), сахар, стабилизаторы Е 450(i), Е452(i), регулятор кислотности Е451(i), пряности (орех мускатный), усилитель вкуса и аромата глутамат натрия, антиокислитель аскорбиновая кислота.

Состав не самых хороший, но и к плохишам его относить не будем. На вкус колбаса порадовала – не слишком соленая, чувствуется мускатный орех, а еще немного подкопченый вкус. Не самая стандартная вариация молочной , но мы все равно ставим зачет!

Наша оценка: 5 из 5 баллов.

Самый дешевый продукт – «Коровино» (129,90 руб. за 400 г).

Самый дорогой продукт— «Вязанка» (299,99 руб. за 450 г).

Самые вкусные продукты, по мнению редакции, — «Семь холмов» и «Великолукский комбинат».