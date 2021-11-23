Некролог: скончался директор тульской детской школы искусств №1 Василий Пантыкин

Он умер 23 ноября на 70-м году жизни.

Василий Васильевич Пантыкин, заслуженный работник культуры Российской Федерации, был одним из успешных руководителей в системе эстетического образования детей Тулы и Тульской области.

Педагогический стаж Василия Васильевича составлял почти полвека, из них 37 лет он проработал в должности директора муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств № 1» города.

Коллектив управления культуры и туризма администрации Тулы опубликовал некролог:

- За свою трудовую деятельность он зарекомендовал себя как грамотный администратор, высокопрофессиональный специалист, владеющий современной методикой преподавания, опытный и авторитетный руководитель, умеющий сплотить вокруг себя коллектив, создать в нем деловую, творческую атмосферу.

Под его руководством детская школа искусств № 1 вошла в число лучших учреждений дополнительного образования Тульской области и получила статус базовой методической площадки.

Более 20 лет Василий Васильевич руководил Тульским методическим объединением педагогических работников муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей отрасли культуры города Тулы.

Василий Васильевич всегда был и останется образцом безупречного служения избранной профессии, безграничной и преданной любви к музыке, к детям, своей семье. Его дар распознавать и поддерживать талантливых детей способствовал профессиональному становлению нескольких поколений музыкантов, в числе которых легендарные исполнители, получившие признание далеко за пределами Тулы и Тульской области.

Управление культуры и туризма администрации города безмерно благодарно Василию Васильевичу за многие годы взаимного доверия, профессионального сотрудничества, честного отношения к выполнению своих обязательств, результатом которых были многочисленные яркие победы учащихся и педагогов детской школы искусств № 1.

Мы искренне скорбим и соболезнуем родным, близким, коллегам директора.

Память о Василии Васильевиче Пантыкине навсегда останется в сердцах друзей, близких, коллег, родителей и учащихся, всех, кому довелось с ним общаться и работать.