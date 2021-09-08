Скончался ветеран Великой Отечественной войны и органов внутренних дел Тульской области Константин Захарян

Фото пресс-службы УМВД России по Тульской области.

8 сентября на 99-м году ушел из жизни ветеран Великой Отечественной войны и органов внутренних дел Тульской области Константин Арташесович Захарян.

Константин Захарян принимал участие в боевых действиях Великой Отечественной войны в 1944−45 годах, награжден орденом Отечественной войны I степени, медалями «За боевые заслуги» и «За Победу над Германией», работал старшим следователем следственного управления при УВД Тульской области. Он вел активную патриотическую работу, делясь богатым боевым и милицейским опытом с молодыми стражами порядка.

– Руководство УМВД России по Тульской области и весь личный состав органов внутренних дел региона выражают родным и близким Константина Арташесовича Захаряна глубокие соболезнования. Его жизнь была достойным примером служения Отечеству. Уход из жизни Константина Захаряна — большая утрата. Светлая память о нем навсегда сохранится в наших сердцах, — говорится в сообщении пресс-службы регионального УМВД.