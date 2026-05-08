В экспозиционном зале Музея передовой особая энергетика. Его экспонаты извлечены из земли, и теперь они — голоса бесчисленных безымянных погибших в годы ВОВ.

Новая площадка ТИАМа расположилась в Туле на ул. Мира, 27. Она открылась 7 мая.

Выставка — это священный монументальный реликварий, рассказывающий историю тех, чьи имена стерла война. Предметы-свидетели расположились в нишах, ожидая своих слушателей. Полутьма, исчезающая дистанция времени, сигналы той реальности, которую создавала война.

В основе Музея передовой — уникальные находки поисковиков — предметы, обнаруженные на местах боёв в 2000 и 2005 году.

Каждый из них — неподдельное свидетельство жестоких событий: обороны Тулы в 1941 году, а также сражений 1942–1943 годов на северном фасе Курской дуги в Чернском, Арсеньевском и Белевском районах. В фондах музея хранится более тысячи экспонатов: образцы вооружения и элементы снаряжения, личные вещи бойцов и командиров Красной армии, а также военнослужащих вермахта.

Более 90% представленных в музее предметов — из коллекции ветеранов поискового движения Валерия Лазарева и Олега Золотарева.

— Все началось с туризма, — рассказывает Валерий Лазарев. — Я мастер спорта по спортивному туризму. Соловки, побережье Белого моря, Каракумы, Карелия, Полярный и Приполярный Урал — практически все со школьниками и студентами исходили. В походах и формировалась наша любовь к Родине. Это вам не фильм посмотреть или книжку прочитать. Это своими глазами всё видишь.

А тут собрался в поход, но с ним что-то не получилось. Решили присоединиться к поисковой экспедиции по местам боев — тогда только зарождалось это движение. Мне и в голову не могло прийти, что можно идти — а под ногами лежат бойцы... Выехали в Белевский район на берег Оки — два года там «топталась» война. Приехали. Погода такая хорошая: тепло, птички поют. Пошли осматривать, намечать фронт работ.

Вот немецкий окоп, вот пулемет в яме, а вот лента для него. Внимательнее присмотрелись — а там одни ленты, будто ими стелили дорогу. Идем дальше. Вот воронка от взрыва; ногой чуть по земле провел — а тут подошва от немецкого ботинка торчит. Потом оказалось, что боец наш был, а ботинки у него трофейные, видимо, были. Вот такой контраст: весна, солнышко, жизнь — и лежит солдат. Просто присыпан листвой и пылью...

Так поисковая составляющая стала частью молодёжно-патриотического клуба «Бард», которым руководил Валерий Лазарев. За годы работы собралась большая коллекция обнаруженных предметов, ставшая основой для Музея обороны Тулы, который был открыт в 2007 году в посёлке Ленинском. В январе 2015 года, после включения Ленинского района в состав Тулы, Музей обороны Тулы стал филиалом ТИАМа, а в июне 2022 года он был переименован в Музей передовой.

В апреле этого года площадка в Ленинском была закрыта, экспонаты перевезены в Тулу. 7 мая Музей переехал на новое место — в помещение, расположенное в жилом доме № 27 по ул. Мира.

Директор ТИАМа Лидия Кашенцева:

Лидия Кашенцева — В содержательном фокусе новой версии Музея передовой — частные сюжеты и истории, которые способны «рассказать» фронтовые вещи. Для этого нужно вглядеться в каждую из них, остаться с ними наедине, забыть о шуме внешнего мира. Помимо выставочной части, на базе музея будут проходить занятия, лекции, видеопросмотры, небольшие выставки. Музей передовой, как и все остальные площадки ТИАМа, интегрирован в город и его ткань. Городские улицы являются продолжением музея, поэтому экскурсии и разговоры о событиях тех лет обязательно будут проходить не только внутри, но и снаружи. С открытием этого музея мы запустим новые экскурсионные маршруты.

Заведующим филиалом Музея передовой стал Артём Зинов, он же являлся директором экспозиции в бывшем Ленинском районе.

— Центром музея мы решили сделать ложку, пробитую пулей. Это концентрация того, что было на этой войне. Ложку нашли вместе с бойцом. Здесь действительно говорящие вещи: они помнят руки тех, кто их держал, они помнят тот ад, который творился. Наш музей — это не музей генералов или полковников.

Здесь можно увидеть немецкие вещи. Люди, которые напали на Советский Союз, были прекрасно экипированы и вооружены.

Вот, к примеру, пулемет МГ-34. Этот монстр был найден в районе речки Рессеты Калужской области. Сколько лежит за ним убитых душ наших бойцов — даже страшно представить: 900 выстрелов в минуту, тяжелая пуля, которая отрывала руки, ноги, калечила со страшной силой...

На экспозиции есть бутылочки из-под шнапса и фанты. Фанта изначально была напитком Третьего рейха. Она появилась как замена кока-коле и делалась из яблок, а апельсиновой стала уже позже. Также есть фляжки немцев, покрытые специальной тканью, чтобы удержать тепло и холод. И радиоактивная паста — в те годы это был настоящий тренд в Европе. Кроме того, здесь можно увидеть флаконы одеколона, мясорубку, консервы — немецкие, португальские, французские.

А на другом стенде — винтовка Мосина. Она есть в разных музеях, но эту до самого конца держал в руках боец. Он погиб под Белевом, его так и подняли держащим эту винтовку.

Есть в экспозиции и письма, и личные вещи, рассказывающие о том, каким был окопный быт, о чем думали бойцы.

Неприметный с виду кусок колючей проволоки рассказывает одну из страшных трагедий тех лет. Эта проволока была границей укреплений немцев, была связана с минами, а также снабжена колокольчиками. Если они звенели, то немцы открывали пулеметный огонь. Валерий Лазарев нашел ее на берегу Оки:

— Вытаскиваем эту немецкую колючку, тянем — за ней столбы поднимаются, которые ее держали, а вслед за ними — солдаты, которые так и остались висеть вдоль всей этой линии... Там же были обнаружены тела санитарки и перебинтовываемого ею раненого бойца. В этом последнем движении они и застыли. А в сумке у санитарки была кружка с надписью «Дави фашистских захватчиков» — она представлена в нашей экспозиции. Музей передовой — это музей страха и ужаса.

