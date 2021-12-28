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В Алексине на 91-м году жизни скончался Почётный шахтёр Анатолий Сахаров
Фото: vk.com/alexin_gossip

В Алексине на 91-м году жизни скончался Почётный шахтёр Анатолий Сахаров

За трудовые заслуги Анатолий Михайлович был награжден несколькими орденами и почётными званиями.

В Алексине в возрасте 90 лет умер бывший бригадир проходческой бригады шахты «Воргашорская» Анатолий Сахаров. Об этом сообщает паблик «Алексин. Слухи».

Анатолий Михайлович родился 4 января в 1931 года в деревне Княгинино, ныне Новомосковского района Тульской области. Проходил службу в Советской Армии. С 1955 года работал проходчиком на предприятиях комбината «Тулауголь». В 1958 году приехал в Воркуту, где начал свой трудовой путь проходчиком на шахте № 5, а позднее стал её бригадиром, после чего бригада стала передовой.

В 1975 году бригаду Сахарова в полном составе перевели на шахту «Воргашорская», где масштабы работы были намного больше. Работали на самом горячем участке — нарезали выемочные поля для добытчиков, которые первые в истории Печорского угольного бассейна добыли за год 1 млн тонн угля.

Бригада Сахарова всегда была первой, установив в 1979 году рекорд Печорского угольного бассейна по проходке горных выработок. Уже в 1980 году все семь добычных участков шахты работали в годовом режиме 500 и более тонн.

В том же году Указом Президиума Верховного Совета СССР «за выдающиеся достижения в труде, большой личный вклад в досрочное освоение проектных показателей и выполнение Социалистических обязательств по сверхплановых добыче угля в текущей Пятилетке» Сахарову было присвоено звание Героя Социалистического Труда.

За трудовые заслуги перед страной Анатолий Михайлович также был награжден двумя орденами Ленина, орденом «Дружбы Народов», знаками «Шахтёрская слава» трех степеней, удостоен званий «Почетный шахтёр», «Заслуженный шахтёр РСФСР».

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