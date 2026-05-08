Яркая дама с крыльями простояла в городском пространстве меньше года.

Myslo заметил, что из «Искры» пропала та самая «Розовая Ника», которую горожане хаяли все прошлое лето.

Сейчас скульптуры нет, стоит лишь остов. Ее попросту разломали:

Напомним, летом 2025 года в тульском городском пространстве «Искра» появился неоднозначный арт-объект, который разделил горожан на два лагеря. Речь идет о розовой античной статуе с руками-крыльями, установленной на массивном постаменте вместо ног. Арт-объект вызвал бурное обсуждение. Одни критиковали необычную анатомию и яркий цвет, другие просто недоумевали, как такое могло появиться в публичном пространстве.

Создателем скульптуры выступил главный архитектор пространства «Искра» Роман Устименко. По словам автора, он не стремился подражать мастерам эпохи Возрождения или Древней Греции, а намеренно сделал объект ярким и провокационным.