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Минздрав Тульской области выражает соболезнования близким детского хирурга Евгения Котика

Минздрав Тульской области выражает соболезнования близким детского хирурга Евгения Котика

Заслуженный врач РФ ушел из жизни на 71-м году жизни.

7 января на 71-м году жизни скоропостижно скончался заслуженный врач Российской Федерации, кандидат медицинских наук Евгений Борисович Котик.

Евгений Борисович посвятил детской хирургии более 40 лет. Окончил Ивановский государственный медицинский институт, ординатуру во Втором Московском медицинском институте им. Н.И. Пирогова по специальности «Детская хирургия». С 1975 года работал детским хирургом, затем заведующим хирургическим отделением Тульской областной детской больницы.

Евгения Борисовича отличали ответственность, внимательность к пациентам и высокий профессионализм. Его чуткие руки спасли жизни тысячам маленьких туляков.

Минздрав региона выражает соболезнования семье и близким Евгения Борисовича Котика. Светлая память об этом замечательном человеке и талантливом враче навсегда сохранится в сердцах его близких, друзей и коллег.

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