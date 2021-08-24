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В Туле скончался известный конструктор-оружейник

В Туле скончался известный конструктор-оружейник

Вячеславу Подчуфарову было 79 лет.

20 августа не стало туляка, российского конструктора вооружений, Вячеслава Ивановича Подчуфарова. Он ушел из жизни в возрасте 79 лет.

Вячеслав Подчуфаров родился 29 июня 1942 года в г. Щёкино Тульской области. Окончил Тульский политехнический институт по специальности «Летательные аппараты» (1965).
 
С 1965 по 2009 год работал в НПО «Сплав» в должностях от инженера до заместителя главного конструктора.
 
Ведущий конструктор по снарядам и двигателям реактивных систем залпового огня «Ураган» и «Смерч». Под его руководством проведена модернизация реактивной системы «Град» в части автоматизации боевой машины и создания снарядов с дальностью стрельбы в два раза большей штатной и более эффективными головными частями. Руководил разработкой трёх снарядов повышенной эффективности для системы «ТОС-1».
 
Автор многих изобретений.
 
Лауреат Ленинской премии (1988), премии Правительства РФ (2004). Награжден орденом Трудового Красного Знамени (1976) и двумя медалями.
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