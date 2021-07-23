Ушел из жизни руководитель охранного холдинга «БАРС»

Алексей Евгеньевич работал в структурах безопасности более 20 лет. Являлся членом КЦ РОСС, членом президиума ФКЦ РОС. С 2001 года возглавлял охранный холдинг «БАРС». Также являлся представителем Тульского региона в координационном совете УФСВНГ России по взаимодействию с охранно-сыскными структурами по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации. Неоднократно был награжден руководством УМВД России, УФСВНГ России, администрацией Тульской области и города Тулы за активное участие в охране общественного порядка и борьбе с преступностью.

Все знали Алексея Евгеньевича как настоящего профессионала. Он очень много работал и целиком отдавал себя своему делу. Являлся локомотивом для всего холдинга. В любой момент каждый мог обратиться к нему за советом или помощью и получить ее от чистого сердца.

Коллектив охранного холдинга «БАРС» выражает соболезнования семье Алексея Евгеньевича Артемова.