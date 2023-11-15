Гардемарины 1787. Война

Премьера: 16.11.2023

Режиссер: Светлана Дружинина

Актеры: Дмитрий Харатьян, Александр Домогаров, Михаил Мамаев, Кристина Орбакайте, Михаил Боярский, Ольга Машная, Агния Дитковските, Федор Добронравов, Александр Карамнов, Елена Соколова

Жанр: Приключение

Продолжительноcть: 100 минут

Действие фильма начинается в Крыму в 1787 году. Представители западных держав в очередной раз начинают свои козни против России, но главные герои — возмужавшие гардемарины и их повзрослевшие дети — снова встают на защиту Родины. Проделав рискованный путь с острова Мальта до Крыма, они неожиданно становятся участниками исторического сражения при Кинбурне под началом генерала А.В.Суворова. «Жизнь — Родине, честь — никому!» — девиз, который наши герои-гардемарины передают своим детям по наследству и который в очередной раз помогает выиграть сражение.