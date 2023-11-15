Гардемарины 1787. Война
Премьера:
16.11.2023
Режиссер:
Светлана Дружинина
Актеры:
Дмитрий Харатьян, Александр Домогаров, Михаил Мамаев, Кристина Орбакайте, Михаил Боярский, Ольга Машная, Агния Дитковските, Федор Добронравов, Александр Карамнов, Елена Соколова
Жанр:
Приключение
Продолжительноcть:
100 минут
Действие фильма начинается в Крыму в 1787 году. Представители западных держав в очередной раз начинают свои козни против России, но главные герои — возмужавшие гардемарины и их повзрослевшие дети — снова встают на защиту Родины. Проделав рискованный путь с острова Мальта до Крыма, они неожиданно становятся участниками исторического сражения при Кинбурне под началом генерала А.В.Суворова. «Жизнь — Родине, честь — никому!» — девиз, который наши герои-гардемарины передают своим детям по наследству и который в очередной раз помогает выиграть сражение.
Сегодня
|
17:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Завтра
|
17:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18 ноября, суббота
|
18:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19 ноября, воскресенье
|
17:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20 ноября, понедельник
|
17:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21 ноября, вторник
|
17:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22 ноября, среда
|
17:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
17:50
Завтра
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
17:50
18 ноября, суббота
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
18:20
19 ноября, воскресенье
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
17:50
20 ноября, понедельник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
17:50
21 ноября, вторник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
17:50
22 ноября, среда
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
17:50
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