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Гардемарины 1787. Война

Гардемарины 1787. Война

Премьера:
16.11.2023
 
Режиссер:
Светлана Дружинина
  
Актеры:
Дмитрий Харатьян, Александр Домогаров, Михаил Мамаев, Кристина Орбакайте, Михаил Боярский, Ольга Машная, Агния Дитковските, Федор Добронравов, Александр Карамнов, Елена Соколова
  
Жанр:
Приключение
  
Продолжительноcть:
100 минут
  

Действие фильма начинается в Крыму в 1787 году. Представители западных держав в очередной раз начинают свои козни против России, но главные герои — возмужавшие гардемарины и их повзрослевшие дети — снова встают на защиту Родины. Проделав рискованный путь с острова Мальта до Крыма, они неожиданно становятся участниками исторического сражения при Кинбурне под началом генерала А.В.Суворова. «Жизнь — Родине, честь — никому!» — девиз, который наши герои-гардемарины передают своим детям по наследству и который в очередной раз помогает выиграть сражение.

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