Гадкая сестра
Премьера:
05.06.2025
Режиссер:
Эмили Бликфельд
Актеры:
Леа Мирен, Флу Фагерли, Исак Калмрот, Мальте Гордингер, Ральф Карлссон, Исак Аспберг, Альбин Вайденблад, Катажина Герман, Адам Лундгрен, Вилли Рамнек Петри, Сесилия Форсс
Жанр:
Фантастика, Ужасы, Трагикомедия
Продолжительноcть:
110 минут
Возрастные ограничения:
18+
Что, если сказка превратится в кошмар? В мире, где красота — это не дар, а жестокий бизнес, бал становится аукционом совершенства, а принц — наградой за самую безупречную оболочку. Эльвира, сводная сестра прекрасной Золушки, пойдет на все, чтобы стать королевой бала и завладеть желанной туфелькой.
Сегодня
|
18:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
18:00
8 июня, воскресенье 00:00
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