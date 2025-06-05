Гадкая сестра

Премьера: 05.06.2025

Режиссер: Эмили Бликфельд

Актеры: Леа Мирен, Флу Фагерли, Исак Калмрот, Мальте Гордингер, Ральф Карлссон, Исак Аспберг, Альбин Вайденблад, Катажина Герман, Адам Лундгрен, Вилли Рамнек Петри, Сесилия Форсс

Жанр: Фантастика, Ужасы, Трагикомедия

Продолжительноcть: 110 минут

Возрастные ограничения: 18+

Что, если сказка превратится в кошмар? В мире, где красота — это не дар, а жестокий бизнес, бал становится аукционом совершенства, а принц — наградой за самую безупречную оболочку. Эльвира, сводная сестра прекрасной Золушки, пойдет на все, чтобы стать королевой бала и завладеть желанной туфелькой.