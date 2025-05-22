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Астрал: Долг крови

Астрал: Долг крови

Премьера:
22.05.2025
 
Режиссер:
Билли Кристиан
  
Актеры:
Таскья Намья, Мухаммад Кхан, Рейчел Веннья, Майк Лукок, Миан Тиара, Награ Каусар Пакусадево, Лаки Мониага, Лаксми Нотокусумо, Кришна Кэйтаро, Эдувард Маналу
  
Жанр:
Ужасы
  
Продолжительноcть:
100 минут
  
Возрастные ограничения:
18+
 

Эрвина устраивается на работу на старую текстильную фабрику, чтобы обеспечить своего ребенка и больную мать. Вскоре она обнаруживает зловещую тайну фабрики — ритуал жертвоприношения для погашения давнего долга. Эрвина оказывается втянута в череду мистических событий и должна раскрыть тайны прошлого, чтобы спасти себя и своих близких.

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Касса
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