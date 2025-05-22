Астрал: Долг крови

Премьера: 22.05.2025

Режиссер: Билли Кристиан

Актеры: Таскья Намья, Мухаммад Кхан, Рейчел Веннья, Майк Лукок, Миан Тиара, Награ Каусар Пакусадево, Лаки Мониага, Лаксми Нотокусумо, Кришна Кэйтаро, Эдувард Маналу

Жанр: Ужасы

Продолжительноcть: 100 минут

Возрастные ограничения: 18+

Эрвина устраивается на работу на старую текстильную фабрику, чтобы обеспечить своего ребенка и больную мать. Вскоре она обнаруживает зловещую тайну фабрики — ритуал жертвоприношения для погашения давнего долга. Эрвина оказывается втянута в череду мистических событий и должна раскрыть тайны прошлого, чтобы спасти себя и своих близких.