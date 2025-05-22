Астрал: Долг крови
Премьера:
22.05.2025
Режиссер:
Билли Кристиан
Актеры:
Таскья Намья, Мухаммад Кхан, Рейчел Веннья, Майк Лукок, Миан Тиара, Награ Каусар Пакусадево, Лаки Мониага, Лаксми Нотокусумо, Кришна Кэйтаро, Эдувард Маналу
Жанр:
Ужасы
Продолжительноcть:
100 минут
Возрастные ограничения:
18+
Эрвина устраивается на работу на старую текстильную фабрику, чтобы обеспечить своего ребенка и больную мать. Вскоре она обнаруживает зловещую тайну фабрики — ритуал жертвоприношения для погашения давнего долга. Эрвина оказывается втянута в череду мистических событий и должна раскрыть тайны прошлого, чтобы спасти себя и своих близких.
Сегодня
|
21:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
24 мая, суббота
|
21:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
00:55
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
25 мая, воскресенье
|
21:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
00:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
26 мая, понедельник
|
21:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
27 мая, вторник
|
21:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
28 мая, среда
|
21:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:15
24 мая, суббота
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:15
00:55
25 мая, воскресенье
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:15
00:05
26 мая, понедельник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:15
27 мая, вторник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:40
28 мая, среда
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:40
8 - 28 мая
13 - 28 мая
13 - 23 мая
17 - 28 мая
18 - 28 мая
1 - 28 мая