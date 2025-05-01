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Сокровища гномов

Сокровища гномов

Премьера:
01.05.2025
 
Режиссер:
Александр Бабаев, Василий Ровенский
  
Актеры:
Никита Кологривый, Анастасия Уколова, Михаил Орлов, Владимир Сычев, Алиса Руденко, Андрей Свиридов, Анна Глаубэ, Антон Шурцов, Всеволод Клименок, Светлана Смирнова, Анатолий Ронжин, Александр Аверин, Марина Налетова
  
Жанр:
Приключение, Комедия
  
Возрастные ограничения:
6+
 

Рома — амбициозный, но неудачливый коммерсант. Чтобы выплатить долги из-за прогоревшего бизнеса, он впервые идет на мошенничество — вписывает себя в завещание одинокого старика, соседа по даче. Но вместе с домом и участком Рома наследует и… четырех живых гномов, которых скрывал старик. Гномы обладают способностью находить клады, которые можно тратить лишь на добрые дела, — этим гномы и занимались со своим покойным хозяином. Если же присвоить клад, то волшебные силы гномов начнут иссякать. Рома мечтает о богатстве и обманом убеждает гномов отправиться в путешествие за легендарным сокровищем, которого Роме хватило бы на всю оставшуюся жизнь.

Сегодня
11:00
Люксор Тула
11:10
Иллизиум (Новомосковск)
11:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:05
Иллизиум (Новомосковск)
13:50
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:30
Синема Стар
15:00
Люксор Тула
15:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:55
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:20
Иллизиум (Новомосковск)
16:35
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:00
Люксор Тула
18:15
Иллизиум (Новомосковск)
18:40
Синема Стар
Завтра
11:00
Люксор Тула
11:10
Иллизиум (Новомосковск)
11:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:05
Иллизиум (Новомосковск)
13:50
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:30
Синема Стар
15:00
Люксор Тула
15:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:55
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:20
Иллизиум (Новомосковск)
16:35
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:00
Люксор Тула
18:15
Иллизиум (Новомосковск)
18:40
Синема Стар
18:55
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
3 мая, суббота
11:00
Люксор Тула
11:10
Иллизиум (Новомосковск)
11:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:05
Иллизиум (Новомосковск)
13:50
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:30
Синема Стар
15:00
Люксор Тула
15:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:55
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:20
Иллизиум (Новомосковск)
18:00
Люксор Тула
18:15
Иллизиум (Новомосковск)
18:40
Синема Стар
18:55
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
4 мая, воскресенье
11:00
Люксор Тула
11:10
Иллизиум (Новомосковск)
11:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:05
Иллизиум (Новомосковск)
13:50
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:30
Синема Стар
15:00
Люксор Тула
15:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:55
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:20
Иллизиум (Новомосковск)
16:35
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:00
Люксор Тула
18:15
Иллизиум (Новомосковск)
18:40
Синема Стар
5 мая, понедельник
10:50
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:55
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:30
Синема Стар
15:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:35
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:40
Синема Стар
18:55
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
6 мая, вторник
10:50
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:55
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:30
Синема Стар
15:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:40
Синема Стар
18:55
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
7 мая, среда
10:50
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:55
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:30
Синема Стар
15:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:40
Синема Стар
18:55
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Расписание на все дни
0
Касса
Сокровища гномов
1 - 7 мая
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
За облаками
27 апреля - 7 мая
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Джун и Джон
24 апреля - 4 мая
Иллизиум (Новомосковск)
Почтарь
24 апреля - 4 мая
Иллизиум (Новомосковск)
Каруза
24 апреля - 7 мая
Кинотеатр (Суворов)
Манюня: Приключения в Москве
26 мая - 3 мая 2024
Майский
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