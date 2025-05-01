Сокровища гномов
Премьера:
01.05.2025
Режиссер:
Александр Бабаев, Василий Ровенский
Актеры:
Никита Кологривый, Анастасия Уколова, Михаил Орлов, Владимир Сычев, Алиса Руденко, Андрей Свиридов, Анна Глаубэ, Антон Шурцов, Всеволод Клименок, Светлана Смирнова, Анатолий Ронжин, Александр Аверин, Марина Налетова
Жанр:
Приключение, Комедия
Возрастные ограничения:
6+
Рома — амбициозный, но неудачливый коммерсант. Чтобы выплатить долги из-за прогоревшего бизнеса, он впервые идет на мошенничество — вписывает себя в завещание одинокого старика, соседа по даче. Но вместе с домом и участком Рома наследует и… четырех живых гномов, которых скрывал старик. Гномы обладают способностью находить клады, которые можно тратить лишь на добрые дела, — этим гномы и занимались со своим покойным хозяином. Если же присвоить клад, то волшебные силы гномов начнут иссякать. Рома мечтает о богатстве и обманом убеждает гномов отправиться в путешествие за легендарным сокровищем, которого Роме хватило бы на всю оставшуюся жизнь.
Сегодня
Завтра
3 мая, суббота
4 мая, воскресенье
5 мая, понедельник
|
10:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
12:55
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
14:30
|Синема Стар
|
15:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
16:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
18:40
|Синема Стар
|
18:55
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
6 мая, вторник
|
10:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
12:55
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
14:30
|Синема Стар
|
15:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
18:40
|Синема Стар
|
18:55
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
7 мая, среда
|
10:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
12:55
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
14:30
|Синема Стар
|
15:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
18:40
|Синема Стар
|
18:55
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Иллизиум (Новомосковск)
|
11:10
13:05
16:20
18:15
|Люксор Тула
|
11:00
15:00
18:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
11:45
13:50
15:20
15:55
16:35
|Синема Стар
|
14:30
18:40
Завтра
|Иллизиум (Новомосковск)
|
11:10
13:05
16:20
18:15
|Люксор Тула
|
11:00
15:00
18:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
11:45
13:50
15:20
15:55
16:35
18:55
|Синема Стар
|
14:30
18:40
3 мая, суббота
|Иллизиум (Новомосковск)
|
11:10
13:05
16:20
18:15
|Люксор Тула
|
11:00
15:00
18:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
11:45
13:50
15:20
15:55
18:55
|Синема Стар
|
14:30
18:40
4 мая, воскресенье
|Иллизиум (Новомосковск)
|
11:10
13:05
16:20
18:15
|Люксор Тула
|
11:00
15:00
18:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
11:45
13:50
15:20
15:55
16:35
|Синема Стар
|
14:30
18:40
5 мая, понедельник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:50
12:55
15:20
16:35
18:55
|Синема Стар
|
14:30
18:40
6 мая, вторник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:50
12:55
15:20
18:55
|Синема Стар
|
14:30
18:40
7 мая, среда
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:50
12:55
15:20
18:55
|Синема Стар
|
14:30
18:40
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