Три богатыря. Ни дня без подвига-2

Премьера: 12.06.2025

Режиссер: Екатерина Салабай

Актеры: Сергей Маковецкий, Дмитрий Высоцкий, Дмитрий Быковский, Анатолий Петров, Михаил Черняк, Максим Сергеев, Илья Божко, Александр Боярский, Константин Бронзит, Яков Культиасов

Жанр: Анимационный, Приключение, Комедия

Возрастные ограничения: 6+

Три богатыря на то и богатыри, что каждый день готовы к новым сказочным подвигам. Все по силам могучей троице: встретить заморского царя по высшему разряду, разоблачить мошенников-самозванцев, вернуть коню Юлию его способность разговаривать, а князя превратить обратно из комара в человека. И сделать это как всегда весело, дружно да со смекалкой.