Три богатыря. Ни дня без подвига-2
Премьера:
12.06.2025
Режиссер:
Екатерина Салабай
Актеры:
Сергей Маковецкий, Дмитрий Высоцкий, Дмитрий Быковский, Анатолий Петров, Михаил Черняк, Максим Сергеев, Илья Божко, Александр Боярский, Константин Бронзит, Яков Культиасов
Жанр:
Анимационный, Приключение, Комедия
Возрастные ограничения:
6+
Три богатыря на то и богатыри, что каждый день готовы к новым сказочным подвигам. Все по силам могучей троице: встретить заморского царя по высшему разряду, разоблачить мошенников-самозванцев, вернуть коню Юлию его способность разговаривать, а князя превратить обратно из комара в человека. И сделать это как всегда весело, дружно да со смекалкой.
Сегодня
|
15:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12 июня, четверг
|
10:20
|Синема Стар
|
11:50
|Синема Стар
|
13:20
|Синема Стар
13 июня, пятница
|
10:20
|Синема Стар
|
11:50
|Синема Стар
|
13:20
|Синема Стар
Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
15:00
12 июня, четверг
|Синема Стар
|
10:20
11:50
13:20
13 июня, пятница
|Синема Стар
|
10:20
11:50
13:20
7 - 8 июня
3 - 11 июня
12 июня, четверг 00:00
1 мая - 9 июня
5 - 12 июня
17 мая - 17 июня