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Джамбо и маленькое привидение

Джамбо и маленькое привидение

Премьера:
05.06.2025
 
Режиссер:
Райан Адрианди, Криснаван Мартантион
  
Жанр:
Анимационный, Приключение, Фэнтези, Трагикомедия
  
Продолжительноcть:
100 минут
  
Возрастные ограничения:
0+
 

Хулиганы прозвали Дона кличкой Джамбо — как слоненка, потому что он пухлый, неповоротливый и проигрывает в любых спортивных играх. Мальчишка хочет доказать всем, что он чего-то стоит и решает принять участие в вокальном шоу «Голос». Помочь ему с подготовкой к конкурсу вызывается маленькое, но обаятельное привидение Мэри. Вместе новые друзья отправятся в головокружительное приключение, в ходе которого им предстоит обрести веру в себя и почувствовать вкус настоящей победы.

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