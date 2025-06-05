Джамбо и маленькое привидение
Премьера:
05.06.2025
Режиссер:
Райан Адрианди, Криснаван Мартантион
Жанр:
Анимационный, Приключение, Фэнтези, Трагикомедия
Продолжительноcть:
100 минут
Возрастные ограничения:
0+
Хулиганы прозвали Дона кличкой Джамбо — как слоненка, потому что он пухлый, неповоротливый и проигрывает в любых спортивных играх. Мальчишка хочет доказать всем, что он чего-то стоит и решает принять участие в вокальном шоу «Голос». Помочь ему с подготовкой к конкурсу вызывается маленькое, но обаятельное привидение Мэри. Вместе новые друзья отправятся в головокружительное приключение, в ходе которого им предстоит обрести веру в себя и почувствовать вкус настоящей победы.
Сегодня
|
15:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
15:00
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