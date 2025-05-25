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Беспилотник упал в жилом дворе в Криволучье: губернатор сообщил подробности

Беспилотник упал в жилом дворе в Криволучье: губернатор сообщил подробности

Налет БПЛА продолжается.

— Продолжается налет вражеских беспилотников на Тульскую области, — написал глава региона в своём телеграм-канале. — В Туле беспилотник упал во дворе многоквартирного дома по улице Металлургов. Зафиксировано нарушение остекления трех домов. 

Пострадавших нет. 

Оперативные службы работают на месте.

Информация уточняется.

Опасность атаки БПЛА сохраняется. Будьте бдительны, соблюдайте меры безопасности и предосторожности.

Ранее Myslo сообщил о том, что во дворе на ул. Металлургов упал дрон. Фото и видео с места - здесь

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