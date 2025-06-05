  1. Моя Слобода
  2. Афиша
  3. Кино
  4. Моя мама — волшебница - Фильмы - Киноафиша. Сюжет, отзывы, расписание - MySlo.ru
афиша
афиша
Регистрация
Моя мама — волшебница

Моя мама — волшебница

Премьера:
05.06.2025
 
Режиссер:
Кен Скотт
  
Актеры:
Лейла Бехти, Джонатан Коэн, Жозефина Жапи, Сильви Вартан, Жанна Балибар, Лайонел Дрей, Давид Айяла, Анна Ле Ни, Мило Машадо-Гранер, Жан-Ноэль Мартен
  
Жанр:
Драматический
  
Продолжительноcть:
102 минуты
  
Возрастные ограничения:
16+
 

Эта история случилась в Париже, хотя могла произойти где угодно. Мать шестерых детей узнает, что ее сын никогда не сможет ходить. Так ей сказали врачи. Но вместо того чтобы смириться, она превращает его жизнь в волшебное приключение, полное радости и оптимизма.

0
Касса
Жизнь Чака
3 июня, вторник 00:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Ганзель и Гретель: Миссия «Спящая красавица»
17 мая - 6 июня
Кинотеатр (Суворов)
Манюня: Приключения в Москве
26 мая - 3 июня 2024
Кинотеатр (Суворов)
Суровая жизнь
8 июня, воскресенье 00:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Последнее завтра
29 мая - 4 июня
Алмаз Синема
Сокровища гномов
1 мая - 4 июня
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.