Моя мама — волшебница
Премьера:
05.06.2025
Режиссер:
Кен Скотт
Актеры:
Лейла Бехти, Джонатан Коэн, Жозефина Жапи, Сильви Вартан, Жанна Балибар, Лайонел Дрей, Давид Айяла, Анна Ле Ни, Мило Машадо-Гранер, Жан-Ноэль Мартен
Жанр:
Драматический
Продолжительноcть:
102 минуты
Возрастные ограничения:
16+
Эта история случилась в Париже, хотя могла произойти где угодно. Мать шестерых детей узнает, что ее сын никогда не сможет ходить. Так ей сказали врачи. Но вместо того чтобы смириться, она превращает его жизнь в волшебное приключение, полное радости и оптимизма.
Сегодня
|
15:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
15:00
3 июня, вторник 00:00
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