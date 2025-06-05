Моя мама — волшебница

Премьера: 05.06.2025

Режиссер: Кен Скотт

Актеры: Лейла Бехти, Джонатан Коэн, Жозефина Жапи, Сильви Вартан, Жанна Балибар, Лайонел Дрей, Давид Айяла, Анна Ле Ни, Мило Машадо-Гранер, Жан-Ноэль Мартен

Жанр: Драматический

Продолжительноcть: 102 минуты

Возрастные ограничения: 16+

Эта история случилась в Париже, хотя могла произойти где угодно. Мать шестерых детей узнает, что ее сын никогда не сможет ходить. Так ей сказали врачи. Но вместо того чтобы смириться, она превращает его жизнь в волшебное приключение, полное радости и оптимизма.