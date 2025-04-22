Зелёный марафон – 2025

31 мая в районе Казанской набережной и Тульского кремля пройдет 12-й Зелёный Марафон Сбера.



Спортивно-благотворительный праздник для всей семьи в этом году пройдет в 60 городах России. Желающие могут зарегистрироваться на сайте забега до 14 мая включительно .

В программе — дистанции на 4,2 км, 420 м (для детей от 6 до 13 лет включительно), северная ходьба. Участников и зрителей забега ждёт увлекательная праздничная программа: концерты, бонусы от партнёров и другие спортивно-развлекательные активности для всей семьи.