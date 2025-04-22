Зелёный марафон – 2025
31 мая в районе Казанской набережной и Тульского кремля пройдет 12-й Зелёный Марафон Сбера.
Спортивно-благотворительный праздник для всей семьи в этом году пройдет в 60 городах России. Желающие могут зарегистрироваться на сайте забега до 14 мая включительно.
В программе — дистанции на 4,2 км, 420 м (для детей от 6 до 13 лет включительно), северная ходьба. Участников и зрителей забега ждёт увлекательная праздничная программа: концерты, бонусы от партнёров и другие спортивно-развлекательные активности для всей семьи.
Где и когда?
Тула , Тула
31 мая 2025, суббота
10:00
29 мая - 4 июня
1 мая - 4 июня
17 мая - 6 июня
26 мая - 3 июня 2024
3 июня, вторник 00:00
1 июня, воскресенье 00:00