Оно. Новая глава
Премьера:
24.04.2025
Режиссер:
Чад Арчибальд
Актеры:
Эшли Грин, Шон Эшмор, Элли О'Брайен, Марк Тейлор, Джуно Ринальди, Кристина Бет Хьюз, Лори Мердок, Иди Мерфи, Скотт Бейкер
Жанр:
Ужасы
Возрастные ограничения:
18+
Доктор Синтия — психиатр, обладающая уникальным даром проникать в чужое подсознание. На пороге ее дома появляется перепуганная девушка Райли, утверждающая, что ее преследует злобная сущность. Заглянув в ее разум, Синтия понимает, что Тварь, мучающая девочку, очень сильна и голодна и схватка с ней грозит опасностью не только Райли. Нечто древнее и злобное затаилось в глубинах человеческой психики, готовое вырваться наружу и поглотить все на своем пути.Сможет ли Синтия остановить зло, прежде чем оно уничтожит весь мир? Приготовьтесь к незабываемому путешествию в невероятно жуткий кошмар, где стирается грань между реальностью и вашими самыми жуткими страхами!
Сегодня
|
19:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
19:00
20 апреля, воскресенье 00:00
10 - 23 апреля
12 - 20 апреля
10 - 20 апреля
20 апреля, воскресенье 00:00
27 апреля, воскресенье 00:00