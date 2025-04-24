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Оно. Новая глава

Оно. Новая глава

Премьера:
24.04.2025
 
Режиссер:
Чад Арчибальд
  
Актеры:
Эшли Грин, Шон Эшмор, Элли О'Брайен, Марк Тейлор, Джуно Ринальди, Кристина Бет Хьюз, Лори Мердок, Иди Мерфи, Скотт Бейкер
  
Жанр:
Ужасы
  
Возрастные ограничения:
18+
 

Доктор Синтия — психиатр, обладающая уникальным даром проникать в чужое подсознание. На пороге ее дома появляется перепуганная девушка Райли, утверждающая, что ее преследует злобная сущность. Заглянув в ее разум, Синтия понимает, что Тварь, мучающая девочку, очень сильна и голодна и схватка с ней грозит опасностью не только Райли. Нечто древнее и злобное затаилось в глубинах человеческой психики, готовое вырваться наружу и поглотить все на своем пути.Сможет ли Синтия остановить зло, прежде чем оно уничтожит весь мир? Приготовьтесь к незабываемому путешествию в невероятно жуткий кошмар, где стирается грань между реальностью и вашими самыми жуткими страхами!

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