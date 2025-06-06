Хаусфул-5
Премьера:
06.06.2025
Режиссер:
Тарун Мансухани
Актеры:
Акшай Кумар, Ритеш Дешмукх, Абхишек Баччан, Жаклин Фернандес, Сонам Баджва, Наргис Факхри, Санджай Датт, Джеки Шрофф, Нана Патекар, Читрангда Сингх, Чанки Панди, Джони Левер
Жанр:
Детективы, Триллер, Трагикомедия
Продолжительноcть:
164 минуты
Возрастные ограничения:
16+
Сюжет разворачивается на роскошном круизном лайнере, где происходит загадочное убийство. Каждый пассажир становится подозреваемым, а двое из них, сыгранные Санджаем Даттом и Джеки Шроффом, берут на себя роль детективов, пытаясь раскрыть преступление.
Сегодня
|
18:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Завтра
|
19:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
18:30
Завтра
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
19:20
1 мая - 9 июня
12 июня, четверг 00:00
17 мая - 17 июня
7 - 8 июня
3 - 11 июня
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