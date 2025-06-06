Премьера: 06.06.2025

Режиссер: Тарун Мансухани

Актеры: Акшай Кумар, Ритеш Дешмукх, Абхишек Баччан, Жаклин Фернандес, Сонам Баджва, Наргис Факхри, Санджай Датт, Джеки Шрофф, Нана Патекар, Читрангда Сингх, Чанки Панди, Джони Левер

Жанр: Детективы, Триллер, Трагикомедия

Продолжительноcть: 164 минуты

Возрастные ограничения: 16+

Сюжет разворачивается на роскошном круизном лайнере, где происходит загадочное убийство. Каждый пассажир становится подозреваемым, а двое из них, сыгранные Санджаем Даттом и Джеки Шроффом, берут на себя роль детективов, пытаясь раскрыть преступление.