28 мая: фото на фоне Земли и первый в мире турнир по боксу среди гуманоидных роботов

Доброе утро! Новый день – новые хорошие новости!

Ничего необычного. Сегодня в Туле ясная погода, а температура воздуха поднимется до +26 градусов.

Бывший инженер NASA Марк Робер запустил проект, который позволяет каждому желающему сделать селфи из космоса совершенно бесплатно. С помощью ракеты SpaceX Falcon 9 был выведен на орбиту спутник, оснащенный выдвижным смартфоном Google Pixel и камерой.

Как это работает? На экран смартфона можно вывести любое изображение, включая ваше собственное фото, и получить уникальный снимок на фоне нашей планеты. Это не только возможность создать оригинальное селфи, но и шанс почувствовать себя частью космической одиссеи.

Проект уже привлек внимание любителей астрономии и технологий, и многие пользователи с нетерпением ждут возможности сделать свой собственный космический кадр. Теперь у каждого есть шанс стать частью истории и запечатлеть себя на фоне бескрайних просторов космоса и удивительной красоты Земли.

Чтобы получить свое селфи из космоса, достаточно посетить сайт проекта, загрузить изображение и следовать простым инструкциям.

Сегодня слушаем Britney Spears - Toxic.

В Китае состоялся турнир, который стал настоящей сенсацией в мире технологий и спорта — первый в истории бокс среди гуманоидных роботов в стиле муай тай. Это мероприятие объединило передовые достижения робототехники и захватывающие элементы боевых искусств, привлекая внимание зрителей и экспертов со всего мира.

Каждый участник турнира был оснащен лидар-датчиками и камерами глубины, что позволяло им точно выполнять сложные маневры, такие как хуки и удары коленями. Это сделало бои не только зрелищными, но и высокотехнологичными, демонстрируя возможности современных роботов.

Управление роботами осуществляли четыре команды инженеров, которые использовали пульты дистанционного управления и голосовые команды для координации действий своих «железных боксеров» в реальном времени.

По правилам турнира проигравшим считался тот робот, который не мог подняться на ноги в течение восьми секунд после падения — будь то из-за потери равновесия или удара противника. Это правило добавляло напряжение к каждому поединку, заставляя команды стремиться к максимальной эффективности и точности в управлении.

В этой подборке вы увидите удивительные и порой забавные результаты работы нейросети, которая интерпретировала запросы с поразительной прямолинейностью.

Веселого настроения!