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Крутой поворот

Крутой поворот

Премьера:
22.05.2025
 
Режиссер:
Джейсон Бакстон
  
Актеры:
Коби Смалдерс, Бен Фостер, Гэвин Дри, Александра Кастильо, Уилльям Косович, Джонатан Уоттон, Дэн Летт, Гита Миллер, Марк А.Оуэн, Эндрю Шавер, Уэйн Бернс, Трина Коркум
  
Жанр:
Триллер
  
Продолжительноcть:
110 минут
  
Возрастные ограничения:
18+
 

Джош переезжает в новый дом вместе с женой и сыном в надежде на тихую семейную жизнь. Все выглядит идеально. Но их дом находится у опасного поворота, и на глазах Джоша и его семьи происходит автокатастрофа. Скоро происходит еще одна, и еще... Джош становится одержимым спасением жизней жертв на крутом повороте перед его домом. Или он просто хочет, чтобы так думали?

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