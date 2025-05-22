Крутой поворот

Премьера: 22.05.2025

Режиссер: Джейсон Бакстон

Актеры: Коби Смалдерс, Бен Фостер, Гэвин Дри, Александра Кастильо, Уилльям Косович, Джонатан Уоттон, Дэн Летт, Гита Миллер, Марк А.Оуэн, Эндрю Шавер, Уэйн Бернс, Трина Коркум

Жанр: Триллер

Продолжительноcть: 110 минут

Возрастные ограничения: 18+

Джош переезжает в новый дом вместе с женой и сыном в надежде на тихую семейную жизнь. Все выглядит идеально. Но их дом находится у опасного поворота, и на глазах Джоша и его семьи происходит автокатастрофа. Скоро происходит еще одна, и еще... Джош становится одержимым спасением жизней жертв на крутом повороте перед его домом. Или он просто хочет, чтобы так думали?