Крутой поворот
Премьера:
22.05.2025
Режиссер:
Джейсон Бакстон
Актеры:
Коби Смалдерс, Бен Фостер, Гэвин Дри, Александра Кастильо, Уилльям Косович, Джонатан Уоттон, Дэн Летт, Гита Миллер, Марк А.Оуэн, Эндрю Шавер, Уэйн Бернс, Трина Коркум
Жанр:
Триллер
Продолжительноcть:
110 минут
Возрастные ограничения:
18+
Джош переезжает в новый дом вместе с женой и сыном в надежде на тихую семейную жизнь. Все выглядит идеально. Но их дом находится у опасного поворота, и на глазах Джоша и его семьи происходит автокатастрофа. Скоро происходит еще одна, и еще... Джош становится одержимым спасением жизней жертв на крутом повороте перед его домом. Или он просто хочет, чтобы так думали?
Сегодня
|
21:05
|Иллизиум (Новомосковск)
|
21:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:50
|Синема Стар
|
22:10
|Алмаз Синема
|
23:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Завтра
|
21:05
|Иллизиум (Новомосковск)
|
21:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:20
|Алмаз Синема
|
21:50
|Синема Стар
|
23:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
24 мая, суббота
|
21:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:20
|Алмаз Синема
|
21:50
|Синема Стар
|
23:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
25 мая, воскресенье
|
21:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:20
|Алмаз Синема
|
21:50
|Синема Стар
|
23:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
26 мая, понедельник
|
21:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:20
|Алмаз Синема
|
21:50
|Синема Стар
|
23:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
27 мая, вторник
|
21:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:20
|Алмаз Синема
|
21:50
|Синема Стар
|
23:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
28 мая, среда
|
21:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:20
|Алмаз Синема
|
21:50
|Синема Стар
|
23:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Алмаз Синема
|
22:10
|Иллизиум (Новомосковск)
|
21:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:05
23:30
|Синема Стар
|
21:50
Завтра
|Алмаз Синема
|
21:20
|Иллизиум (Новомосковск)
|
21:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:05
23:30
|Синема Стар
|
21:50
24 мая, суббота
|Алмаз Синема
|
21:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:05
23:30
|Синема Стар
|
21:50
25 мая, воскресенье
|Алмаз Синема
|
21:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:05
23:30
|Синема Стар
|
21:50
26 мая, понедельник
|Алмаз Синема
|
21:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:05
23:30
|Синема Стар
|
21:50
27 мая, вторник
|Алмаз Синема
|
21:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:05
23:30
|Синема Стар
|
21:50
28 мая, среда
|Алмаз Синема
|
21:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:05
23:30
|Синема Стар
|
21:50
8 - 28 мая
13 - 28 мая
13 - 23 мая
17 - 28 мая
18 - 28 мая
1 - 28 мая