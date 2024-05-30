Манюня: Приключения в Москве
Премьера:
30.05.2024
Режиссер:
Денис Гуляр
Актеры:
Екатерина Темнова, Карина Каграманян, Карине Мнацаканян, Джульетта Степанян, Евгений Петросян, Сергей Канаев, Андрей Кондратьев
Жанр:
Приключение, Комедия
Продолжительноcть:
90 минут
Возрастные ограничения:
6+
Рейтинг:
7.30
Жизнь неугомонной Манюни и ее подружек Каринэ и Наринэ не стоит не месте, и теперь им предстоит отправиться на летние каникулы в Москву. Девочек ждут невероятные события и приключения, а также неожиданные встречи и знакомства.