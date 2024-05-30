Манюня: Приключения в Москве

Премьера: 30.05.2024

Режиссер: Денис Гуляр

Актеры: Екатерина Темнова, Карина Каграманян, Карине Мнацаканян, Джульетта Степанян, Евгений Петросян, Сергей Канаев, Андрей Кондратьев

Жанр: Приключение, Комедия

Продолжительноcть: 90 минут

Возрастные ограничения: 6+

Рейтинг: 7.30

Жизнь неугомонной Манюни и ее подружек Каринэ и Наринэ не стоит не месте, и теперь им предстоит отправиться на летние каникулы в Москву. Девочек ждут невероятные события и приключения, а также неожиданные встречи и знакомства.